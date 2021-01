Aprobadas las bases de 70 plazas de empleo público cuyos procesos selectivos se desarrollarán este año

Así, se han aprobado las bases específicas para once plazas de Técnico de Administración General (TAG), en turno libre; 15 plazas de Administrativo, en turno libre; 39 plazas de Auxiliar de Administración General (31 en turno libre, siete en turno para personas con discapacidad, y uno para personas con discapacidad intelectual) y cinco plazas de Técnico Superior Economista, en turno libre.

Con la puesta en marcha este año de los procesos selectivos para cubrir las 680 plazas mencionadas, el Consistorio culminará la realización de sus ofertas de empleo público aprobadas hasta el momento (2018, 2019 y 2020).

Una vez aprobadas, estas bases específicas serán publicadas en los boletines oficiales (BOP, y extracto en BOJA y BOE) por vía de urgencia para dar más agilidad a la tramitación. Una vez publicado extracto en el BOE, de lo que se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado Ofertas de Empleo Público y en el tablón de edictos electrónico, comenzará el plazo de solicitudes.

RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PEÑÓN DEL CUERVO

Por otro lado, se ha dado luz verde a la participación del Ayuntamiento de Málaga en la convocatoria 'Green Deal' promovida por la Unión Europea a través del proyecto Restoring and Enhancing Biodiversity and Ecosystem services for low Carbon, Climate-resilient Ambitions (REBECCA). El Consistorio, a través del OMAU, participa junto al grupo de Investigación European Topic Center of Urban, Land and Soil System de la Universidad de Málaga (ETC-UMA) para la restauración de la biodiversidad en el ámbito del Peñón del Cuervo.

'Green Deal' contempla proyectos de ecosistemas terrestres, costeros o marinos degradados, particularmente aquellos con alto potencial de capturar carbono, prevenir y reducir el impacto de desastres naturales, además de contribuir a conseguir un estado favorable de especies y hábitats de la Directiva Hábitat de la Comunidad Europea. Estos proyectos deben ser ampliables y replicables a nivel local, nacional y transfronterizo; así como beneficiar la toma de decisión a nivel local, además de asegurar la participación de todos los actores afectados.

El proyecto que presenta conjuntamente el Ayuntamiento y la UMA, se trata de uno de los 13 de restauración medioambiental en distintas ciudades europeas incluidos en el programa REBECCA, todos coordinados por la Universidad de Cambridge y formado por un consorcio en el que se incluyen miembros del Ecosystem Services Partnership, autoridades locales y nacionales responsables de restauración, la FAO y Europarc y distintas instituciones y administraciones españolas, entre otras.

REBECCA cuenta con un presupuesto global en torno a los 16 y 25 millones de euros, de los que aproximadamente 1,5 millones de euros serían para el proyecto a desarrollar en Málaga y se prevé su comienzo para el mes de noviembre de este año, con un plazo de ejecución de 5 años.

La propuesta para la restauración de la biodiversidad en el Peñón del Cuervo pasa por la recuperación de hábitats y conservación de la biodiversidad terrestre; la mitigación del cambio climático; la mejora del conocimiento por parte de la ciudadanía sobre la biodiversidad terrestre y marítima local y sus especies autóctonas; así como la transferencia de conocimiento a gestores públicos, investigadores, empresas y ciudadanía para la toma de decisiones que preserven la biodiversidad, han precisado desde el Consistorio en una nota de prensa.

La contribución del Ayuntamiento de Málaga a este proyecto se materializa a través de la adscripción de tres técnicos municipales de distintas áreas y organismos que coordinarán y gestionarán el desarrollo del proyecto de restauración ambiental; de la realización de los estudios previos del Anillo Verde de Malaga; de la organización de unas jornadas en el OMAU: la realización de una publicación que recoja la experiencia final del programa; y mediante la inclusión del proyecto del Anillo Verde y de la experiencia de este proyecto dentro de los contenidos del programa ALAs de educación medioambiental que lleva a cabo el OMAU en centros escolares.

BECAS PARA LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

Igualmente, este viernes se han aprobado las bases de la convocatoria para cubrir cuatro plazas de becarios (educando) de la Banda Municipal de Música para el año 2021. Concretamente se ofrecen dos de clarinete, una de fagot y uno de bombardino.

Las personas que consigan esta beca recibirán 540 euros mensuales durante el tiempo de permanencia en la Banda Municipal de Música. Las becas tienen una duración máxima de 3 años.

Podrán acceder a esta convocatoria las personas de 16 a 26 años que tengan aprobado el quinto curso del grado profesional de las enseñanzas musicales del instrumento por el que se presente, mediante cualquier documento oficial expedido por el órgano competente.

Se ha establecido un baremo para el proceso de selección, para puntuar los siguientes aspectos: interpretación de una obra de libre elección sin acompañamiento, lectura a primera vista de una pieza e historial académico y currículum. La comisión que evaluará a los/las aspirantes estará integrada por el director de la Banda Municipal de Música, dos profesores superiores miembros de la banda y un técnico de Administración General.

El plazo de admisión de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga. Además, se publicará la convocatoria en los tablones de anuncios del. Ayuntamiento de Málaga, en los tablones de anuncios de las OMACS en cada distrito municipal, Conservatorios Superior y Medios de Música y Agrupaciones Musicales de la ciudad, así como en la página web del Ayuntamiento (