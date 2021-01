La Delegació de Govern insta de nou la ciutadania a evitar desplaçaments per a visitar municipis amb neu

Igualment, ha destacat que aquesta "crida a la responsabilitat individual i col·lectiva", per a les pròximes hores i dies, es realitza "després de comprovar que el cap de setmana passat la mobilitat en vehicles privats es va multiplicar" per a acudir a llocs amb neu.

La Delegació del Govern ha indicat que aquest va ser "un fet que va dificultar les tasques dels servicis de neteja de carreteres o d'emergències que treballaven per a recuperar la normalitat" després del pas del temporal 'Filomena'.

Així, ha exposat que solament en l'A-3, sentit Madrid, es van arribar a registrar retencions de més de 10 quilòmetres per la multitud de vehicles que es van desplaçar a l'interior enmig de la tempestat.

Per a vigilar que es complisca la recomanació d'evitar desplaçaments per a visitar localitats amb vé i controlar la circulació de vehicles privats, Trànsit reforçarà la seua presència en municipis de l'interior de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, la Delegació del Govern ha recordat que el passat 7 de gener van entrar en vigor les noves restriccions sanitàries i el confinament de 29 municipis decretats per la Generalitat valenciana per a frenar l'expansió de la pandèmia de la Covid-19.

En aquest sentit, ha subratllat que "totes les persones que acudisquen a ciutats confinades seran sancionades per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat". De la mateixa manera, ha anunciat que se'n va a reforçar la vigilància en la zona comercial d'Alfafar, en la província de València, per a evitar desplaçaments a aquesta població.

AUXILIS

La Delegació del Govern ha ressaltat els "nombrosos auxilis" practicats per la Guàrdia Civil com a conseqüència de desplaçaments durant el temporal 'Filomena' i ha citat entre ells "el dut a terme als ocupants -entre els quals hi havia un nadó de 10 mesos- de dos vehicles que havien quedat atrapats per la forta nevada en la carretera CV-170, del terme municipal de Catí, durant la nit del 8 de gener, quan el temporal continuava assotant la zona".

La institució ha agregat que "les majors dificultats" davant les quals va haver d'intervenir la Guàrdia Civil es van registrar el cap de setmana, especialment diumenge, pels desplaçaments de nombrosos vehicles a poblacions de l'interior per a gaudir de la neu acumulada.

Referent a açò, ha apuntat que "solament en les comarques de Castelló es van registrar 223 actuacions i 1.162 auxilis per part de la Guàrdia Civil". A açò es van sumar 420 denúncies formulades per incomplir el Reglament General de Circulació, la majoria per estacionaments indeguts en vials.