Puig confia que "Podem sabrà resoldre els seus problemes" i no creu que afecten el Botànic

Així ho ha assenyalat en declaracions als mitjans, durant la seua visita a Alacant a la seu de l'EUIPO, després que el dijous es coneguera que la direcció de Podem proposarà que Pilar Lima substituïsca Naiara Davó com a síndica del grup d'Unides Podem en Les Corts en el Consell Ciutadà que tindrà lloc aquest dissabte. Davó va denunciar en xarxes socials que "una facció" de Podem vol "expulsar-la" del seu càrrec "traint allò que van votar les inscrites al juny".

Sobre aquest tema, preguntat per si aquesta situació pot afectar el Botànic, Puig ha subratllat que no: "Crec sincerament que l'acord de govern és un acord que està desenvolupant-se posant per damunt el que és la gran prioritat, la lluita contra la pandèmia i la reactivació econòmica".

Interpel·lat sobre les declaracions del vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, qui aquest dijous va afirmar que el cessament de Davò "suposarà posar en perill el Botànic", Puig ha manifestat que "confia absolutament en el vicepresident i que Podem sabrà resoldre els seus problemes".