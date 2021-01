Puig, sobre els alcaldes vacunats de covid: "És una actuació absolutament minoritària i irregular"

Així ho ha manifestat Ximo Puig, en declaracions als mitjans, durant la seua visita la seu a Alacant de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), preguntat per si es prendran mesures després de conéixer-se que tres alcaldes de la Comunitat Valenciana del PSPV s'han vacunat contra la covid-19 sense pertànyer als grups prioritaris en aquesta fase del pla.

Puig ha remarcat que "en aquest moment hi ha una investigació oberta per part de la Conselleria de Sanitat i es prendran les decisions oportunes, tant en l'àmbit d'aquests com en qüestione irregulars que han aparegut en aquest processos, que són absolutament menors".

El president i secretari general del PSPV ha assenyalat, interpel·lat per si es relegarà dels seus càrrecs a aquests alcaldes, que és un "plantejament que està residenciat on correspon, que és l'àmbit de la investigació de què ha passat i qui són els responsables d'una actuació que és absolutament minoritària i irregular".

"En aquest procés cal ser més escrupolosos que en cap moment perquè és obvi que necessitem que la vacunació es faça amb els criteris que estan establits", ha subratllat.

Puig ha ressaltat que "el procés de vacunació a la Comunitat Valenciana va molt bé en aquests moments" i ha posat en valor el "grandíssim esforç dels professionals", al mateix temps que ha destacat que "estem esgotant al màxim totes les possibilitats que tenim de vacunació i així va a continuar", perquè aquest procés és "l'actiu més important que tenim contra la pandèmia".