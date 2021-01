La acalorada discusión de Risto Mejide con un taxista en 'Todo es mentira': "No tenemos nada que hablar, hasta nunca"

La borrasca Filomena que dejó varios centímetros de nieve en buena parte de España provocó que las calles se cortaran y los ciudadanos no pudieran desplazarse correctamente. En Madrid, afortunadamente, la iniciativa ciudadana SOS 4x4 puso a disposición sus vehículos todoterreno para transportar a quien lo necesitara.

Sin embargo, las ventanas de varios de estos coches fueron rotas y sustrajeron algunas pertenencias de su interior, algo que, tal y como declaró uno de estos voluntarios a 20minutos, no fueron actos vandálicos como tal, sino más bien robos puntuales.

Jorge Tornero, coordinador de SOS 4x4, entró el pasado martes en directo en Todo es mentira para hablar sobre lo sucedido y aclararon que, aunque no saben si fueron los mismos culpables, sí habían sido agredidos verbalmente por personas de determinados sectores: "Lo que nos comentan los voluntarios es que son del VTC, del taxi, transporte privado...".

Tras esta intervención, la plataforma Taxi Project escribió un comunicado criticando a Risto Mejide que dejaba su profesionalidad en buen lugar: "Sería conveniente que tuviera el rigor informativo que la responsabilidad de su profesión o de su puesto exige".

La carta decía que su sector, que se encuentra en crisis por la pandemia y muchas familias viven de él, se había visto perjudicado por espacios como Todo es mentira por las informaciones vertidas "sin una investigación previa que demuestre la imputación de los hechos", lo que ha provocado que los taxistas reciban "insultos, vejaciones y graves difamaciones en redes sociales".

Tito Álvarez, coordinador de Taxi Project, acudió este jueves al formato para hablar sobre lo sucedido, pero todo fue una discusión que se cortó de forma abrupta. Y es que el presentador le comentó que llevaba "dos días recibiendo todo tipo de insultos": "Que me insulten ya me molesta, ¡pero encima lo hace gente que no me conoce y que no se ha mirado el programa! [...] Dicen cosas que nosotros no hemos dicho en cualquier momento".

Además, le echó en cara el comunicado que habían publicado, carta que no ha querido leer simplemente por la "cantidad de insultos que van adjuntos a ella". "Es que he pasado de ella porque tengo la conciencia muy tranquila, yo no he acusado a nadie", le dijo Risto Mejide con rostro serio.

El responsable de la plataforma se justificó diciendo que el texto era "producto de un calentón": "Esto viene porque estamos en un momento muy sensible y estas cosas molestan. Molesta que todos los medios, en general, siempre que se rompe un coche alguien dice que los taxistas... Estamos muy expuestos en este tema".

"Lo que no voy a permitir es que me lances a la jauría de Twitter con una carta abierta acusándome de cosas que yo no he dicho ni he hecho. No lo voy a permitir ni contigo ni con nadie, así que ahora mismo te vas a retractar", le respondió el jurado de Got Talent elevando el tono, a lo que Tito Álvarez se negó: "Tú no me vas a decir a mí de lo que yo me tengo que retractar".

"Bien, en ese caso, Tito, no tenemos nada más que hablar. El que miente eres tú y no volveremos a hablar. Gracias Tito y hasta nunca", se despidió Risto Mejide. Tras una pausa publicitaria y más tranquilo, el presentador concluyó el asunto: "No es que me 'gire', es que, simplemente, no me gusta que me mientan a la cara".