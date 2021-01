Oltra veu el Botànic "a prova de bombes" si es compleix el pacte, "independentment de la vida interna de cada partit"

Així s'ha pronunciat Oltra en roda de premsa després del ple del Consell en ser preguntada pel Consell Ciutadà de Podem d'aquest dissabte, en el qual es proposarà Pilar Lima com a síndica del grup parlamentari d'Unides Podem, càrrec que ara ostenta Naiara Davó. Davó i el vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, van afirmar que aquest moviment "posa en risc el Botànic".

Oltra, per la seua banda, ha afirmat que "no hi ha perill per al govern valencià mentre el full de ruta se'n vaja complint". Preguntada sobre si aquest canvi en Podem pot afectar la conformació del Govern, ha defès que el "qui" està en un plànol de cada part del Botànic en la qual les altres "no han d'entrar".

"Cada part decideix, i el conjunt està centrat en el què i el com: el qui pertany a cada formació política, el què i el com és conjunt", ha agregat.

Per a Oltra, la pluralitat "passa en tots els àmbits" i que "hi haja diferents mirades" no afecta el conjunt. "No pensem tots igual en el mateix partit", ha agregat, per la qual cosa "s'estableixen espais on aquestes qüestions es visualitzen, s'expressen i així es conforma una societat informada públicament des del pluralisme polític".