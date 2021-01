Igualtat obrirà una investigació sobre la presència de l'alcalde de Rafelbunyol en la residència durant la vacunació

Així ho ha anunciat la vicepresidenta, Mónica Oltra, durant la roda de premsa posterior al ple del Consell d'aquest divendres, on ha explicat que cada persona que entra en les residències "ha d'inventariar-se" perquè "el virus no entra per les finestres, entra a través de persones externes".

López ha demanat disculpes per vacunar-se contra el coronavirus el passat 27 de desembre i ha explicat que li van proposar administrar-li una dosi quan va acudir a la primera jornada de vacunació en la residència de majors, i va acceptar perquè va pensar que "ajudava a donar una sensació de confiança, tranquil·litat i seguretat a la ciutadania".

La residència pública Verge del Miracle de Rafelbunyol va ser la primera de tota la Comunitat Valenciana a administrar-les i, allí, el resident Batiste Martí es va convertir en la primera persona a rebre la vacuna davant de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana. L'alcalde, que a més, com a primer edil, també presideix aquest centre que gestiona l'Ajuntament, ha explicat que va acudir a la residència per a estar present en la jornada.

Oltra ha defès que quan s'haja acabat la investigació sobre "per què s'ha permès l'accés a la residència a una persona aliena a la plantilla" s'actuarà.