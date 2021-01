Coronavirus.-Oltra insisteix a flexibilitzar repartiment de vacunes: "A la fi són espanyols immunes, visquen on visquen"

"Si Astúries, la Comunitat Valenciana o Melilla poden vacunar més, per què no s'han d'enviar més vacunes?. Al final són espanyols immunitzats, visquen on visquen. Ací s'ha de vacunar per terra mar i aire, eixe és l'objectiu, en dilluns i en dies de guardar", ha reivindicat en la roda de premsa després del ple setmanal.

Oltra ha defès que és "molt de sentit comú" i una qüestió d'equitat, igualtat i eficàcia "no per a perjudicar a ningú, sinó per a afavorir la immunització de persones el més ràpidament possible".

Per tant, ha advertit que hi ha comunitats que vacunen a un ritme "molt mes ràpid" i no posen més dosis perquè no els queda estoc, "mentre unes altres tenen la nevera plena". "Quin sentit té?", s'ha preguntat recordant que la Comunitat Valenciana rep 30.000 cada dilluns i està entre les dos més ràpides.

Ha remarcat, açò sí, que no és una petició "chauvinista", sinó una proposta "molt clara" perquè reben més les que tenen més capacitat i que "a ningú li falten vacunes". "Sempre s'ha de deixar un estoc pel que puga passar", ha puntualitzat, amb l'objectiu de garantir la segona dosi que arranca la setmana vinent davant qualsevol problema de laboratori.

També ha precisat que no es tracta d'alterar el pla de vacunació -"els col·lectius prioritaris són els prioritaris"-, sinó que el repartiment siga més eficient: "El pla és més eficaç quan es posen més vacunes, i això al final afecta tot el país".

La també consellera de Polítiques Inclusives ha insistit que es tracta de tindre el major nombre de gent possible vacunada perquè "és la defensa que tenim ara mateix contra el virus". "I a qui no li parega bé, és que realment no està aplicant el sentit comú i el principi d'equitat", ha recalcat.

A més de garantir que la Generalitat ho seguirà exigint al Govern, en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), ha recordat que va ser una petició que va llançar el seu partit, Compromís, a la qual el president, Ximo Puig (PSPV), es va sumar aquest dijous: "No és cap secret que és una proposta d'una part del Botànic; completament d'acord perquè naix d'on naix i és notori".