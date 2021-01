CES 2021: lo mejor y lo peor en la primera edición virtual de la mayor feria tecnológica del mundo

Por primera vez en su larga historia, el Consumer Electronics Show -CES- se ha celebrado de forma virtual. La mayor feria tecnológica del mundo tiene lugar cada año en enero, aunque no fue una cita anual hasta 1995: su primera edición tuvo lugar en Nueva York en 1967 y durante un largo periodo -entre 1978 y 1994- se hacían dos, en invierno y en verano -este era en junio en Chicago-.

Este ha sido el CES del 5G. Las principales operadoras han aprovechado la feria para hacer demostraciones de los últimos avances de este estándar de comunicaciones en el entretenimiento, la digitalización de la salud o las ciudades inteligentes. El final de 2020 estuvo marcado en España por la expansión del 5G y en 2021 es probable que dé mucho que hablar.

También, como era de esperar, la crisis sanitaria ha impactado mucho en el CES 2021. Ya no solo por ser completamente digital, sino porque gran parte de los productos que hemos podido ver han estado muy condicionados por este actual mundo pandémico.

Aunque las firmas no lo decían explícitamente, en muchos dispositivos se podía ver esa intención de sortear con tecnología las consecuencias del nuevo orden mundial. Pero, por suerte, la innovación no ha parado y hemos podido seguir disfrutando de esos gadgets curiosos e inventos sorprendentes a los que nos tiene acostumbrados la feria.

Ya os hemos ido hablando de algunos de los avances presentados. En nuestra opinión, en lo que a telefonía se refiere, lo más reseñable son las pantallas flexibles enrollables. TCL y LG han hecho incursión en este terreno con resultados espectaculares y prometedores sobre el papel, aunque habrá que ver cómo se desenvuelven en la práctica cuando los pongan a la venta. La puesta de largo del LG Rollable podría ser en marzo.

Como decíamos, la crisis sanitaria ha tenido su pequeño rincón de aparatos. Hemos visto máscaras purificadoras de LG y Razer de aspecto muy futurista, si bien las de la segunda firma son todavía solo un concepto, como muchas de las cosas que se muestran en el CES.

La robótica, como es habitual, tuvo también su espacio, liderado por Samsung con la presentación de sus asistentes domésticos. Uno de ellos, el Samsung Bot Handy, tan pronto mete tus platos al lavavajillas como te sirve una copa de vino. Lamentablemente, este robot no está todavía disponible para la venta.

Los televisores han sido el producto estrella. Prácticamente todas las marcas han dedicado parte de sus esfuerzos a este sector. Parece que el mundo de las pantallas se ha multiplicado por mil en los últimos tiempos y al usuario medio le cuesta seguir las innovaciones en este campo, no sabiendo ya si comprar OLED, MiniLED o la siguiente extravagancia que salga al mercado en cinco minutos.

No es que no queramos ver avances en este terreno, es que las posibilidades son tantas que uno ya no sabe qué tele ponerse en el salón. A veces ponemos el modo analógico ON y sentimos cierta nostalgia de tiempos más sencillos en los que ya solo tener un mando a distancia era toda una revolución.

Algunos 'peros'

Es importante destacar que el hecho de que haya sido virtual no ha implicado un descenso de la calidad. Ha contado con más de 100 conferencias y 1.800 expositores de todo el mundo. Pero sí es cierto que parte de la magia del CES se ha roto: una de sus características más atractivas era poder descubrir los inventos de pequeñas startups en algún rincón escondido.

Y, por último, lo dicho: la situación de alerta mundial ha hecho florecer diversas tecnologías para frenar la crisis y hemos visto nacer miles de dispositivos. Asimismo, se ha acelerado la digitalización del sector de la salud y eso ha podido verse también en la feria, con técnicas y aparatos de lo más innovadores. Pero, solo tal vez, la ciudadanía está un poco cansada de hablar de este monotema desde hace ya un año.

