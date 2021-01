Oltra critica las vacunas a alcaldes porque "no sobran" y advierte: "No por ser más poderoso se va a tener prioridad"

"Aquí nos vacunaremos todos cuando nos toque, y eso vale para todo el mundo", ha defendido la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha defendido que "nadie puede saltarse la cola" y que estas vacunaciones "no tienen ninguna justificación". "Ninguna", ha sentenciado.

Los alcaldes del Verger, els Poblets y Rafelbunyol han recibido la vacuna. El de Rafelbunyol, Fran López, ha pedido disculpas pero Igualdad ha abierto una investigación para averiguar por qué estaba en la residencia el día de la vacunació. En el caso del Verger y els Poblets, ambos munícipes (que son matrimonio) recibieron una llamada el pasado viernes del centro de salud para suministrársela debido a que "sobraban dosis" y prefieron vacunarse antes de que se "tiraran a la basura".

Oltra ha argumentado que el plan de vacunación "está diseñado y consensuado en la Interterritorial para garantizar la equidad y la igualdad" y que se vacuna primero "a los que más lo necesitan, que son aquellos en los que el impacto del virus tiene más mortalidad".

En este sentido, ha apuntado que la primera fase de vacunación tiene "el objetivo de bajar la letalidad del virus" por lo que los que primero comienzan a vacunarse son los colectivos vulnerables, las personas de más edad en residencias y el personal sanitario, de primera línea y sociosanitario. "Estoy segura que en esos pueblos había personas mayores que podían haber sido vacunadas", ha agregado.

Preguntada sobre si le parece "presentable" esta situación, ha respondido: "¿Cómo me va a parecer presentable? No tiene ninguna explicación esto". Además, ha apuntado que ve un "reproche social importante" hacia estas actitudes y ha indicado: "Claro que nos gustaría a todos estar vacunados, pero tiene que ser primero quien más vulnerable es. Yo quiero que vacunen primero a mi madre que a mí, porque forma parte de un colectivo más vulnerable", ha agregado.

"No hay que darle más vueltas, no está bien. Es un virus que está generando mucho dolor y sufrimiento a muchas personas y lo primero que hay que enfrentar es la mortalidad, y a medida que avancen los colectivos y las vacunas, enfrentaremos que se frene el contagio", ha afirmado antes de reconocer que "le parte el corazón" la acción de estos munícipes. "No lo puedo entender, no lo puedo entender", ha agregado.

INVESTIGACIONES

Además, Oltra ha recordado que Sanidad ha abierto sendas investigaciones en los departamentos de salud de Dénia (al que pertenecen els Poblets y el Verger) y Torrevieja (por la vacunación en Almoradí del personal de servicios sociales del Ayuntamiento y atención domiciliaria) con el objetivo de "esclarecer la administración de vacunas fuera del plan de vacunación".