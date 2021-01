Las Bratz vuelven a ser nuestros referentes en moda gracias a sus botas de plataforma que adoramos en los 2000

Año nuevo, tendencias nuevas y esta temporada comienza reviviendo nuestra infancia gracias al tipo de calzado que más vamos a ver este 2021: nada más y nada menos que las botas con plataforma.

Si al mirarlas su diseño nos suena familiar es porque son las mismas que llevaban las Bratz, una de nuestras muñecas favoritas de los 2000. Vale, los 70 y los 2000 van a estar muy presentes este año y las plataformas son una moda común de ambos, pero nos hace más ilusión ponernos estas botas con una minifalda y un look de maquillaje baddie.

La estética de estas muñecas está arrasando en las redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, y sirven como recordatorio de una feminidad alternativa que es más inclusiva y empoderadora, siendo sus atuendos vanguardistas una auténtica declaración de intenciones de mujeres feroces y seguras de sí mismas que no se achantan ante nada.

Este diseño vintagese ha visto replicado en grandes marcas del mundo del calzado como Christian Louboutin, que recrea este tipo de silueta en unos botines de piel rematados con la icónica suela roja, llevados además por el icono centennial, actriz y modelo Hunter Schafer.

La generación Z se está convirtiendo en un grupo creador de las últimas tendencias y han cogido esta estética alternativa para transformarla en una declaración de rebeldía y expresión individual.

Aunque el resto del uniforme típico de las Bratz todavía no la hemos visto en las tiendas (que llegará), lo que sí hemos encontrado en todas las estanterías han sido este tipo de botas y botines negros con una gran plataforma. Zara, Pull & Bear, H&M, Bershka, Sacai, Mango o Au Revoir Cinderella, estos zapatos son un must have para las insiders.

Una de las principales características de este calzado es que es capaz de elevar cualquier conjunto (literal y figuradamente), aportando mucho carácter y fiereza. Si se combina con un total look en negro, el poder rezuma por sí solo.

Aptas solo para las personas más atrevidas que no les importa llamar la atención y que les gusta añadir una pizca de extravagancia a su día a día. Si de pequeña soñamos con ser como nuestras muñecas favoritas, esta es nuestra oportunidad.