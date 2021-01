Cvirus.- Bonig alerta que hi ha "prou descontrol" en la vacunació i insisteix a demanar ajuda a l'Exèrcit

Així ho ha indicat Bonig en una entrevista amb Europa Press en la qual ha assenyalat que el Sindicat Mèdic denuncia que hi ha casos en els quals s'ha vacunat a gent que no estava previst i que no s'estava apuntant qui rebia les dosis.

Bonig ha valorat que a la Comunitat Valenciana "s'estiguen posant les piles" amb la vacunació: "El 8 de gener el Ministeri va donar dades que havíem rebut 61.225 dosis i portàvem 5.000, un nombre molt baix. El PP va protestar i gràcies a aquesta protesta i denúncia, van reaccionar", ha agregat.

No obstant açò, ha argumentat que l'estratègia nacional són "quatre criteris", la qual cosa ha resultat en 17 plans de vacunació, una cosa que "no pot ser". "El Govern hauria d'estar coordinant", ha agregat, al mateix temps que ha instat Puig a exigir-li "criteris i un pla seriós".