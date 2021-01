River Viiperi vuelve a hablar sobre su ex Jessica Goicoechea: "La volví a ver y no sentí nada, pena más que otra cosa"

River Viiperi ha hecho un directo en su Instagram en el que no se ha quedado callado ante las preguntas de sus seguidores sobre Jessica Goicoechea y la acusación de maltrato de marzo de 2020.

Tras su detención por la agresión, el modelo puso rumbo a Finlandia y Londres, mientras que Goicoechea volvía a su rutina y a encontrar el amor con el actor de Élite, Aaron Piper.

Sin embargo, aquel suceso todavía tiene un juicio pendiente (aunque él insista en que es contra la prensa) y el joven parece no sentir ni un mínimo aprecio por la que fue su novia durante tres años.

Ahora, mediante una conversación en directo ha vuelto a recordar a su exchica sin pelos en la lengua: "Si os cuento de qué son algunas de las marcas en el cuerpo (del día de la agresión), fliparíais".

A pesar de toda la información que hay de aquel día, el joven sigue tachando a la prensa de "inventárselo todo" y que fue el padre de la influencer quién llamo a los mossos cuando él lo aviso solo para que fuera a recogerla.

"Tengo muchas cosas sobre esa noche, lo que pasa que yo no soy como otras personas, las cosas personales me las quedo para mí", ha añadido cuando le han preguntado sobre si rompió un cristal de su casa.

De hecho, Viiperi ha reconocido que volvió a verla en verano en Barcelona y que "no sintió nada, pena más que otra cosa", por lo que actualmente "no quiere ningún contacto en absoluto".

Asimismo, ha reconocido que alguna vez le ha espiado su perfil en redes: "No, al principio sí que lo hacía pero es algo que he dejado de hacer porque no me hacía ningún bien y manda muchos mensajitos subliminales por el Insta. Tengo a mi gente al loro para hacer pantallazos de todo".