PP urge a Sánchez a prorrogar la prestación por cese de actividad para autónomos hasta, al menos, el 31 de mayo

La diputada del PPRM, Isabel Borrego, considera que esta medida es imprescindible para la supervivencia de los 100.0000 de trabajadores autónomos de la Región de Murcia y de los 300.000 trabajos indirectos y alerta de que "los autónomos no pueden seguir siendo los grandes olvidados de las políticas de Gobierno social-comunista".

"No podemos dejar a un lado y solos ante la adversidad, como está haciendo el Gobierno central, a un colectivo que tanto aporta en nuestra economía regional" ha matizado Borrego, quien ha incidido en que, si no se prórroga esta prestación, "numerosos emprendedores tendrán que cerrar su negocio o reducir su personal por no poder afrontar los gastos en un momento de intensa pérdida de actividad y reducción de ingresos".

"Esta prestación ha sido la principal ayuda para este colectivo que también se ha visto afectado, en el peor momento, por una subida a la Seguridad Social", ha remarcado la parlamentaria nacional, quien ha lamentado que "en vez de paralizar estas subidas", el Gobierno central haya optado por "apretar una vez más a uno de los colectivos que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica provocada por el coronavirus".

Así, Borrego ha remarcado en que "el Gobierno regional ha sido el único que ha puesto en marcha una actuación sin precedentes en España para ayudar a los autónomos del al sector turístico y hostelero con una movilización de 37 millones de euros, de los que 22 han sido ayudas directas a fondo perdido".

La diputada ha puesto en valor que la "Región, junto con Andalucía, hayan liderado el crecimiento de los autónomos en 2020, lo que deja patente que, a pesar de las adversidades, el marco de libertad económica y estabilidad del Gobierno de López Miras atrae inversiones y crea empleo".