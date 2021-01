Susanna Griso acusa a los políticos españoles de alentar conductas racistas: "Atizar ese odio les funciona"

La presentadora Susanna Griso ha vuelto a mostrar su enfado ante los ataques racistas recibidos por una joven en el metro de Madrid. Esta semana, se ha hecho viral un vídeo en el que un hombre insultaba y amenazaba a una mujer en uno de los vagones del metro que, atónita, no pudo reaccionar.

El programa de Espejo público ha emitido este viernes el vídeo para denunciar los hechos, algo que ha puesto muy nerviosa a la presentadora. "Yo me perdonaréis, sé que le queda un minuto a este vídeo, pero no soporto seguir escuchando a este sujeto, no puedo más", ha interrumpido enfadada Griso.

Una de la colaboradores del magazine matutino ha defendido que en España hay mucho racismo y en todos los extractos sociales. "Hay racismo, pero no estamos en un país racista", ha defendido Diego Revuelta. La presentadora se ha posicionado en una opinión intermedia y ha acusado a los grandes poderes y a los representantes políticos de ser los principales instigadores del racismo en España.

La comunicadora ha defendido que las sociedades son más o menos racistas dependiendo de cuánto estén tensionadas por la inmigración, un problema que lleva años provocando disputa en España. "Plantéate cómo hemos tratado nosotros durante años y cómo tratamos a la comunidad gitana, entonces pregúntate si somos racistas o no lo somos", ha comentado la periodista.

Griso ha defendido que la tensión respecto a la inmigración también depende de los mensajes que lancen los medios de comunicación y los políticos. "Si tu haces como el ministro Escrivá que dijo que necesitaríamos 200.000 inmigrantes todos los años para ayudar a la economía, porque no tenemos hijos, si tu lanzas este mensaje en positivo no verías la inmigración como un problema. Si haces todo lo contrario y les acusas: 'Es que nos quitan los puestos de trabajo'... Es una mentira y es una falacia", ha explicado la presentadora.

La conductora del programa ha defendido que la estrategia de muchos políticos es coger a alguna comunidad más vulnerable y convertirlos en el foco del problema, en vez de resolver otros problemas de fondo. "Atizar ese odio a los políticos, muchas veces, les funciona, porque lo que haces es mover los instintos más básicos", ha sentenciado la periodista catalana.