Alcalde de Rafelbunyol (Valencia) se disculpa por vacunarse de covid: "Pensé que ayudaba a dar sensación de confianza"

"Visto con perspectiva, no fue la mejor decisión. Si alguna persona se siente ofendida, lo entiendo y pido disculpas", ha señalado López este viernes en declaraciones a Europa Press.

Según ha explicado, los hechos sucedieron el domingo 27 de diciembre, el primer día en el que se suministraron las vacunas. La residencia pública Virgen del Milagro de Rafelbunyol fue la primera de toda la Comunitat Valenciana en administrarlas y, allí, el residente Batiste Martí se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en la Comunitat Valenciana.

El alcalde, que además, como primer edil, también preside este centro que gestiona el Ayuntamiento, acudió a la residencia para estar presente en la jornada. "Fue un día que vivimos con muchísima ilusión y esperanza", ha recordado. Como "máximo responsable del centro", estuvo allí "toda la mañana, desde la recogida de la vacuna hasta que se suministraron", ha detallado. "Me lo ofrecieron y acepté", ha reconocido.

"Al estar allí todo el día, nunca pedí que me vacunaran. Tú estás ahí como máximo responsable y punto. No eres ni sanitario ni residente. Estás allí, han vacunado a todo el mundo, la gente que estaba suministrando te propone vacunarte y aceptas porque piensas que vas a dar a la ciudadanía una sensación de confianza y tranquilidad. Estamos hablando del primer día, la sensación era de cierta ineficacia de la vacuna, algo de controversia por si era bueno o no. Generas confianza, en ese momento no le vi mayor problema y acepté", ha explicado.

No obstante, ha señalado que "con la perspectiva" ahora piensa que "no fue la mejor decisión". "Si alguna persona se siente ofendida la entiendo y pido disculpas", ha expresado, antes de destacar que "al final lo que toca poner de manifiesto es que el personal y los residentes se han vacunado".

"Al final es un hecho anecdótico", ha señalado, para resaltar que "lo verdaderamente importante" es la cantidad de residentes y profesionales vacunados ya en la Comunitat y la "ilusión" y "esperanza" que supone que se esté vislumbrando "el final del túnel".

Preguntado por si, como presidente de la residencia, tiene que trabajar en ella, ha señalado que "por supuesto" que va porque "toma decisiones" pero que trabaja físicamente en el Ayuntamiento. "No quiero que sea óbice para decir algo, estar estuve y al final acepté cuando se me propuso. Pensé en ese momento que ayudaba a dar una sensación de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía", ha insistido.

EL PP PIDE LA DIMISIÓN DEL ALCALDE

Por su parte, el presidente del PP de Rafelbunyol, Alfonso Benito, ha pedido la dimisión "inmediata" de López por ser "el primer alcalde vacunado de España", el mismo día que comenzó la vacunación.

"Si Batiste Martí, un hombre de 81 años residente en la residencia Virgen del Milagro de Rafelbunyol, fue el primer valenciano que recibió la vacuna el domingo 27 de diciembre, López fue el primer alcalde en hacerlo también esa misma mañana pese a, sus 29 años, gozar de buena salud", ha criticado en un comunicado.

El Grupo Municipal Popular han pedido explicaciones al alcalde y Alfonso Benito ha calificado los hechos de "escandalosos por saltarse todos los protocolos y los criterios para administrarla".

"El hecho en sí al que el alcalde intente quitar hierro y decir que lo hizo para dar ejemplo es otra excusa barata porque, quien tanto alardea de transparencia, trató de ocultarlo y en ningún momento lo hizo público. Estamos ante una muestra clara de que antepone su propio interés al de los vecinos, estando dispuesto a quitar vacunas a gente que lo necesita más que a él y a personas que se están jugando la vida", ha subrayado.

En su opinión, "parece que la salud del alcalde está por delante de la de otros vecinos". "No nos valen sus disculpas con la boca pequeña sino que debe asumir responsabilidades políticas por sus errores y marcharse", ha concluido Benito.