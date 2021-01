Els treballadors de Caixabank convoquen parades de dos hores per torn en l'atenció al client

El servici d'atenció al client de Caixabank patirà parades de dos hores per torn des de dimarts que ve, 19 de gener, ja que les treballadores d'MST Expert Knowledge, encarregada de prestar aquest servici, han decidit denunciar per aquesta via "els constants abusos de l'empresa", segons ha explicat la delegada a València de CGT en aquesta operadora de telemarketing, Mar Cristóbal.

Segons ha afirmat la sindicalista en un comunicat, l'empresa "aprofita un temps màxim d'atenció a cada client de tres minuts per a al·legar baixa productivitat i així justificar acomiadaments de companyes".