La Policia reforçarà la vigilància en la V-31 per a evitar entrades a la zona comercial d'Alfafar

20M EP

NOTICIA

La Delegació del Govern i la Generalitat reforçaran la vigilància del tancament perimetral en el nucli poblacional confinat format per Alfafar, Benetússer, Llocnou, Massanassa i Sedaví (València), especialment en els accessos des de la carretera V-31 per a evitar les entrades a la zona comercial d'Alfafar, Sedaví i Massanassa, on hi ha superfícies com Ikea.