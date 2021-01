Atrévete con el pan casero: así puedes elaborarlo de forma rápida (¡y sin manchar la cocina!) con el kit de Lékué

Este año pasado, fueron muchos los que hicieron sus pinitos en la cocina y es que el tener que pasar más tiempo en casa invitaba a ello. A pesar de que hubo muchas propuestas y retos para tentar a los más cocinitas (incluso algunas que llegaron de la mano de reconocidos chefs o de personajes famosos),el pan casero se llevó la palma, pues no hubo casi quien no probara a fermentar esta delicia para acabar saboreándola como recién hecha. No es de extrañar que entonces la receta más buscada en Google en 2020 sea la de pan casero, según el informe El año en búsquedas 2020, de Google Trends. Le sigue la palabra clave “masa madre”, puesto que los más avezados en la materia no se conformaron con conquistar los paladares de su hogar con las recetas más simples, sino que optaron por esta que requiere de varios días de fermentación y por varios procesos de amasado.

Estas tendencias culinarias también promovieron que muchos se animaran a adquirir una panificadora que les permitiera disfrutar del sabor a pan casero sin tener que invertir apenas esfuerzo. Y, ahora, lejos de terminarse el furor por el pan casero, todavía son muchos los que se animan a prepararlo. Claro que comprar una panificadora no siempre está al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, existen soluciones más asequibles para disfrutar de esta delicia recién hecha... ¡y sin manchar toda la cocina!

Nos referimos al kit de pan casero de Lékué que incluye todo lo necesario para disfrutar de esta delicia en tiempo récord y de forma limpia y eficaz. El set incluye una panera, en la que elaborar la masa y hornearla, un molde para mini baguette, una cuchara para amasar y recetas e información para sacarle el máximo partido. Además, son aptos para microondas, horno, lavavajillas y nevera y están libres de BPA. Pero, lo mejor de todo, es que el kit está rebajado y puede ser tuyo por menos de 30 euros. ¿A que nunca habías imaginado que disfrutar de tu propio pan casero costara tan poco?

Este kit incluye recetas para sacarle el máximo partido a nuestra panera. Lékué

Cómo preparar pan casero en este recipiente

En este recipiente podemos preparar la masa y hornearla y, por tanto, evitaremos manchar toda la cocina. Además, la elaboración es sencilla, puesto que, aunque hay muchas recetas, una básica (¡y deliciosa!) es la del pan de cereales. Tan solo necesitamos 250 gramos de harina, 5 de sal, 165 ml de agua, 15 de aceite de oliva y media cucharadita de levadura de panadero en polvo.

El primer paso consiste en mezclar el agua con el aceite en el recipiente e introducirlo un par de minutos en el microondas para que coja temperatura. Después se añade la levadura y se conserva con el recipiente cerrado. Mientras es recomendable tamizar la harina con la sal y añadirla a la mezcla mientras removemos para crear una masa homogénea y elástica. Por último, antes de introducirla en el horno, debemos dejarla fermentar durante una hora con el molde cerrado. Pasado ese rato, se hacen tres cortes en la masa y se deja cerrado durante 15 minutos más.

Tras ello, se introduce en el horno durante 40 minutos a 180 grados... ¡y listo! El pan estará dorado y crujiente por fuera, pero puedes introducirlo unos minutos más si lo deseas más tostado. Además, en la web de Lékué cuentas con otras recetas para sacarle el máximo partido a tu panera.

