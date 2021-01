Cs pide a Dolz que intermedie ante el cierre de la planta de Gamesa en Cuenca para evitar el despido de 50 personas

Siemens-Gamesa es un proveedor de energía eólica con sede en el País Vasco y que lleva operando desde 1976. Esta empresa, en julio de 2020 comunicó el mantenimiento de la actividad en su planta de Cuenca, pese al cierre en Navarra y la puesta en marcha de un plan de viabilidad para la planta conquense, ha informado en nota de prensa la formación naranja.

"El presidente Page anunció un trabajo arduo por parte de su administración, ¿qué están haciendo ahora entonces? Debe haber un compromiso de todas las administraciones para evitar, o en su caso contrarrestar, este cierre" ha explicado la portavoz de Cs.

La formación naranja ha recordado que Siemens-Gamesa ha argumentado, para la clausura de la planta de Cuenca, que su actividad de reparación de palas "no es sostenible por las limitaciones de espacio" para la puesta a punto de equipos de grandes dimensiones y "por la falta de competitividad", por lo que la empresa se ha planteado su traslado a Portugal.

Después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha hay asegurado que la empresa ha rechazado todas las soluciones que se han propuesto desde su Administración, Cs Cuenca ha reclamado que las negociaciones con Gamesa incluyan no sólo medidas de ayudas precisas para que la empresa no se traslade," sino de un compromiso firme para que, las ayudas económicas que reciba no se volatilicen meses más tarde y volver a la misma situación".

"Si definitivamente la empresa huye, igual que ha hecho en Navarra, se le deberá exigir la devolución de aquellas ayudas. No se puede dar gratuitamente dinero público a una empresa privada sin imponer unas garantías. Si Gamesa necesita mayor financiación y espacio, debemos valorarlo, pero a cambio de un aumento de la plantilla y la garantía de no cerrar la planta en, al menos, cinco años" ha señalado Fuentes.

En clave local, la edil de Cs ha lamentado que el equipo de Gobierno del Consistorio conquense no haya sustituido ya al concejal de Promoción Empresarial tras el cese del anterior edil, César Sánchez.

"No podemos permitir que la Concejalía de promoción empresarial lleve un mes descabezada y menos en esta situación tan crucial para la ciudad. ¿Quién está asumiendo las funciones del exconcejal César Sánchez tras su dimisión el mes pasado?" ha cuestionado Fuentes.

"Cuenca Nos Une es el partido que prometió a los conquenses luchar por el empleo y la inversión en la ciudad con una política activa y, tras casi dos años de legislatura, no se ve el trabajo que dicen estar haciendo" ha finalizado la portavoz de Ciudadanos.