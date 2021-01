Ratxes molt fortes de vent aquest divendres a Castelló i augment de temperatures el cap de setmana a la Comunitat

Segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a aquesta jornada hi haurà predomini de cel poc nuvolós o clar amb alguns intervals de nuvolositat alta i amb nuvolositat baixa matinal en l'interior nord de Castelló.

Les temperatures mínimes aniran en lleuger ascens i les màximes no patiran canvis significatius, excepte algun ascens local en el terç sud. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 5º i una màxima de 15; la de Castelló, de 3 i 15; i la de València, de 4 i 16º.

Per al dissabte hi haurà temperatures similars i gelades febles en punts d'interior. No obstant açò, per al diumenge pujaran les dades: la província de València arribarà als 22º mentre que les d'Alacant i Castelló arribaran als 19ºC.