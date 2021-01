AMP.- Cvirus.- Sanitat obri investigacions en departaments de Dénia i Torrevella per vacunar persones que no devien

Des de la Conselleria han destacat que el pla de vacunació s'està duent a terme d'una manera "rigorosa i ordenada". En paraules de la consellera, Ana Barceló: "No se'n va a permetre cap alteració del mateix".

Així ho ha indicat aquest departament després que haja transcendit, almenys, que al Verger i Els Poblets, dos municipis de la Marina Alta alacantina, han sigut vacunats els seus alcaldes, Ximo Coll i Carolina Vives, que són matrimoni, perquè, segons ha assegurat el primer d'ells, "sobraven dosis" en el centre de salut i no volien que es "tiraren al fem".

En el cas del departament de Salut de Torrevella, segons han confirmat a Europa Press fonts sanitàries, s'ha produït una "alteració de la cadena de vacunació", per exemple, a Almoradí.

Precisament, l'Ajuntament d'Almoradí publicava aquest passat dimecres en la xarxa social Facebook que s'havia començat el torn de vacunacions -tant per a treballadors com per a residents- en la Residència de Majors Casaverde.

El consistori detallava que així ho van poder verificar l'alcaldessa, María Gómez García, i el regidor de Servicis Socials, Alfonso García. No obstant açò, afegien que també l'havien rebut totes les treballadores socials municipals i el personal d'atenció domiciliària.

Es tracta, segons ha avançat aquest dijous Información, de huit treballadores d'aquest àrea que han rebut la vacuna de la tanda destinada a residències.