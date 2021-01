La vacunación alcanza el 94% de residencias y se avanza con sanitarios mientras Feijóo pide "el último esfuerzo"

"El domingo día 17 a las 8,00 horas vacunaremos a la primera persona que recibió la vacuna en Galicia en la residencia Porta do Camiño en Santiago -Nieves Cabo, de 82 años-", ha sentenciado Feijóo, quien ha situado en el 94% las residencias en las que ya se ha administrado la primera dosis de la vacuna a los usuarios y al personal -521 de un total de 566-. En total, se han administrado 33.351 dosis al personal y a los ancianos que residen en centros geriátricos de la Comunidad.

Tras el Consello de la Xunta, que ha analizado el plan de vacunación, ha ratificado que el objetivo es que en unas tres semanas, "este mismo mes o en los primeros días de febrero", puedan quedar inmunizados con las dos dosis trabajadores y usuarios de los centros geriátricos que estén libres de covid-19 -en los que se registran brotes es preciso "esperar", ha recordado-.

Y ha añadido que, con 2.200 trabajadores de enfermería preparados para actuar, Galicia está dispuesta a seguir el ritmo de vacunación "sin descanso". De momento, bastaba con 200 miembros del personal de enfermería para las 18.000 dosis de Pfizer que la Comunidad recibe a la semana.

Pero Feijóo ha recordado que ahora se sumarán las 1.800 de Moderna y ha agregado que, si se autorizan nuevas vacunas y hay más dosis, la dotación de profesionales sanitarios para administrarlas "no será un problema". De hecho, la administración ya trabaja en el plan logístico para los siguientes colectivos a los que tocaría recibir la vacuna.

30% DE SANITARIOS "POR ORDEN ALFABÉTICO"

Por otra parte, ha explicado que se avanza "con normalidad" en el proceso con el segundo grupo prioritario, el personal sanitario. Las primeras vacunas se suministraron en la pasada jornada con más de 5.000 profesionales vacunados, y el objetivo es llegar este jueves a otros 7.500, llegando a alcanzar 20.000 esta semana.

Según ha recordado, se trata de personal de urgencias, críticos, oncohematología, HADO (unidades de hospitalización a domicilio), unidades covid, diálisis, microbiología y 061, entre otros. "Lo hacemos con un criterio: el 30% del personal de estas áreas y por riguroso orden alfabético. Puede ser discutible, pero es un criterio objetivo", ha defendido, para añadir que también se está vacunando a los profesionales de Atención Primaria.

En estudio están los protocolos de vacunación para los siguientes grupos por parte de Sanidade y Política Social. "Los profesionales sanitarios de los servicios que no están en la primera línea y el personal sociosanitario de los centros de día y del Servicio de Atención al Hogar (SAF) serán los siguientes", ha recordado Feijóo, para añadir que esta fase se realizará a partir del 10 o 12 de febrero.

Con el ritmo anual del suministro de vacunas (e incluso sumando las de Moderna, con las que se rondarían las 20.000 a la semana), Feijóo calcula que todo el personal del Sergas estaría inmunizado -es decir, habría recibido las dos dosis- "a final de febrero o principios de marzo".

En cuanto al siguiente colectivo prioritario, el de los grandes dependientes, se procederá a la vacunación a partir de principios del mes de marzo.

FEIJÓO INSISTE EN SU MENSAJE: NO HAY VACUNAS "SUFICIENTES"

En todo caso, Feijóo ha pedido "el último esfuerzo" a la población y responsabilidad, ya que -ha remarcado- "no hay tratamiento" contra el virus ni vacunas "suficientes" no solo en Galicia o España, sino también en el resto de países.

El presidente gallego ha pedido que no se entienda su afirmación como "una crítica" al Ejecutivo central, ya que es consciente de que, junto con sus "socios" en el ámbito europeo, este está tratando de adquirir el mayor número de dosis posibles.

"Necesitamos el último esfuerzo. Vivimos en una pandemia. No tenemos tratamiento ni vacunas suficientes. Podemos enfadarnos con nosotros mismos, buscar culpables o pensar que no se está gestionando bien la pandemia, pero en ningún lugar del mundo hay un fármaco que cure esta infección. Y no hay vacunas suficientes en ningún caso", ha esgrimido.

No en vano, ha remarcado que la evolución epidemiológica continúa siendo "preocupante" aunque, en lo que respecta a la presión asistencial, Galicia sigue siendo de las comunidades en "mejor" situación.

EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES

En el Consello de este jueves también se ha autorizado destinar más de 8 millones de euros para luchar contra la covid-19 en los hospitales públicos gallegos.

De esta cantidad, casi 6 millones se destinan a adquirir materiales, así como a la contratación de servicios y pequeñas obras en el área de Lugo, A Mariña y Monforte. También se reservan 2 millones para comprar material en el área de A Coruña y Cee, principalmente equipos de protección individual y para la detección de la covid-19.