Uno de los requisitos de Teresa en 'First dates' descarta "al 95% de los hombres" como su futura pareja

Algunos comensales de First dates llegan al restaurante de Cuatro con las ideas muy claras de lo que le van a pedir a la persona con la que la van a emparejar, pero los requisitos de Teresa este jueves complicaron un poco la selección del programa.

"Es fácil estar conmigo y me adapto, no tengo un carácter fuerte. Soy una persona alegre, jovial, con ganas de hacer muchas cosas, me gusta la aventura... la monotonía no va conmigo", afirmó en su presentación la pedagoga.

La barcelonesa le comentó a Lidia Torrent que llevaba sola diez años "y tengo muy claras las cosas que quiero". Teresa le dijo a la camarera que su pareja "debe saber cuidarse física y emocionalmente, ser simpático, hablador, que le guste salir de casa...".

Pero uno de los requisitos que la comensal buscaba en su futura pareja dejó desconcertada a Torrent: "Que no le guste el fútbol", admitió la pedagoga. "En esa criba te has cargado a un porcentaje altísimo de hombres. A ver si hemos encontrado a ese hombre tan particular", le contestó la camarera.

Su cita fue Manuel que, como su cita, afirmó que "es muy fácil vivir conmigo porque no me enfado y jamás tengo una mala cara, hasta que me sacan de mis casillas, como todo el mundo".

Nada más conocer a su pareja en el programa de Cuatro, el zaragozano admitió que "me ha parecido que está muy bien, me ha apetecido estar con ella". Torrent le preguntó a Teresa si le había hecho "la pregunta del millón", a lo que la barcelonesa le contestó que "esperaré al final de la cita".

Pero Teresa no pudo aguantar y, nada más sentarse en la mesa para cenar, le explicó a Manuel que buscaba a un hombre "que no le guste el fútbol, pero al 95% les gusta". El jubilado le contestó que "soy del otro 5% y ¡menos mal! Paso olímpicamente de ese deporte".

"Lo que más me gusta es esquiar y la montaña", comentó el zaragozano, detalles que sí que le gustaron a Teresa: "Buscaba una persona deportista y también me gusta la montaña. Estamos en la misma onda".

Al final, Manuel señaló que "he visto que eres una persona activa y que no calienta el sofá, eso me gusta mucho" porque lo que "sí que tendría una segunda cita con Teresa". Ella, por su parte, señaló que "me gustaría que viniera a Castellón a comer paella y conocernos más".