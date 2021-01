Simón admite que 'Filomena' influirá en el ritmo de contagios de Covid: "La gente está respetando mejor las normas"

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha admitido que la reducción de la movilidad provocada en gran parte de España por la gran nevada que ha dejado la borrasca Filomena y la posterior ola de frío tendrá "algún impacto" en el ritmo de contagios de Covid.

"Nuestra querida Filomena va a tener algún impacto, no sabemos si será mucho o poco", ha dicho SImón en su rueda de prensa sobre la situación en España por la pandemia.

El directos del CAES ha señalado que el hecho de que "la gente esté saliendo menos de casa", que en muchas zonas y empresas se está haciendo teletrabajo y que muchos bares y restaurantes "estén cerrados o con difícil acceso" podría influir en una bajada en los contagios.

"indirectamente la gente está respetando mejor algunas de las normas que se proponen, aunque no lo hagan a propósito, y obviamente tiene que tener un efecto", ha indicado. "No sabemos cuánto será, no sé si pasará, pero sería lógico".