Una universidad avisa a sus alumnos: "Quienes no se vacunen, no podrán optar a las prácticas"

La Universidad Católica Sacro Cuore de Brescia (Italia) ha enviado un correo electrónico a los estudiantes de enfermería del centro universitario para avisar a los alumnos que quien no se vacune de la Covid-19 no podrá optar a las prácticas de formación profesional. "Quienes no se hayan sumado a la campaña de vacunación, no podrán optar temporalmente a las prácticas".

El pasado mes Giuseppe Conte descartaba que el Gobierno fuera a obligar a la población que se vacunase contra el coronavirus, es por ello que el email del centro educativo ha despertado un revuelo de reacciones en el país.

Según cuenta La Repubblica el correo electrónico fue enviado a 240 alumnos a través de Letizia Bazoli, profesora de la facultad de medicina del centro universitario. En el email se menciona que los jóvenes matriculados llegan a pasar de 400 a 600 horas en los hospitales en contacto con otros sanitarios y que si no se vacunan "no podrán obtener el título". En el email también añade que se "deberá enviar un certificado del centro que certifique la administración de la primera dosis de la vacuna y más adelante la administración de la segunda".

La elección tomada por la Universidad Sacro Cuore ha despertado la protesta de muchos alumnos. "No soy un negacionista pero, ¿por qué tengo que vacunarme cuando hay médicos y enfermeros contratados que operan en las salas y no se han vacunado?, añade un estudiante de la facultad.

Sin embargo, la opinión del centro es rotunda en el correo. "Queremos proteger a los pacientes y también a los propios estudiantes. No podemos saber qué hacen fuera del hospital."