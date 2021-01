Cvirus.- L'alcalde d'Elx confirma la intervenció de Sanitat en la residència d'Altabix

El primer edil ha assegurat que la intervenció ha sigut "important" a causa que es tracta del punt de partida perquè es puga anar reconduint una situació preocupant que ha de resoldre's com més prompte millor", segons assenyala en un comunicat.

González ja s'havia pronunciat dies arrere per a reclamar una intervenció sanitària necessària davant el greu problema que hi ha en la residència. "La gerència de l'Hospital General Universitària ens ha traslladat que ja s'han incorporat dos metges i dos infermeres per a reforçar l'equip de treball en la residència", ha assegurat l'alcalde.

Davant la situació que s'ha produït en el geriàtric d'Altabix durant les últimes setmanes, l'Ajuntament ha explicat que la Conselleria ha activat el mecanisme 'G2', el qual més comunament es coneix com "intervenció sanitària", per a així poder reforçar l'equip sanitari en la residència.