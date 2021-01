El PSOE critica la dimisión del alcalde de Yunquera "por la puerta de atrás y de espaldas a los vecinos"

El pleno en el que renunció Víquez tuvo lugar este pasado miércoles y la primera teniente de alcalde, Ana García Sánchez, asume el cargo como alcaldesa en funciones. La previsión es que en unas dos semanas se celebre el pleno para proceder al nombramiento y toma de posesión del nuevo alcalde.

La vicesecretaria general y responsable de Política Municipal del PSOE, Antonia García, ha criticado que "cuando tantos alcaldes y alcaldesas están trabajando 24 horas en apoyo a sus vecinos y para tratar de minimizar las consecuencias económicas y sociales que está teniendo el COVID-19, este alcalde opta por abandonar a los yunqueranos para pasar a engrosar la lista de altos cargos de la Junta".

La dirigente socialista ha recordado, en un comunicado, que "el número de casos positivos por PCR está creciendo de manera muy preocupante desde finales de las navidades en la provincia de Málaga, algo que también está sucediendo en el municipio de Yunquera, y por tanto consideramos su marcha una auténtica irresponsabilidad".

Así, García ha subrayado "la enorme deslealtad con la que ha actuado Víquez respecto a los grupos de la oposición, al convocar por la mañana el pleno para hacer efectiva su renuncia, cuando es consciente de que los concejales de la oposición están trabajando y no pueden acudir al mismo".

"Los plenos en este consistorio siempre se hacen por la tarde para facilitar la asistencia de los representantes municipales, y por tanto creemos que se trata de evitar dar la cara ante quienes han sido elegidos por toda la ciudadanía", ha añadido.

Esta responsable política ha insistido en que, "su nombramiento como delegado de Desarrollo Sostenible representa un verdadero despropósito que conlleva un incremento del coste económico para todos los malagueños, así como en el número de altos cargos de la administración autonómica. Lamentablemente el gobierno de Juanma Moreno prefiere destinar los recursos a la creación de más puestos políticos en lugar de emplearlos en el refuerzo de los servicios públicos, sobre todo de nuestra sanidad, y a la lucha contra la pandemia".

Por su parte, el secretario general y portavoz municipal en el Consistorio yunquerano, José Flores, ha rechazado la manera en la que tuvo lugar la dimisión del alcalde Víquez y el nombramiento de su sustituto al frente del Ayuntamiento.

"El Grupo Municipal Socialista decidió no acudir al pleno en señal de protesta, porque su convocatoria por la mañana, cuando no puede acudir la mayoría de ediles, era una invitación a la oposición a no acudir".

"Pero esta grave actuación ya tiene antecedentes. Lo hicieron cuando recortaron el número de plenos o cuando los adelantaron en horario pretendiendo hacer incompatibles el trabajo y la asistencia al pleno de los concejales de la oposición. Pese a estos intentos de cercenar la democracia, decimos alto y claro que no lo van a conseguir, seguiremos haciendo oposición con humildad, desde la lealtad institucional y tratando de mejorar la vida de los vecinos de Yunquera", ha concluido.