Bonig sobre la "prudència" amb les vacunes de Fernández Vara: "Si ho haguera dit Ayuso, l'estarien matant"

Així s'ha pronunciat Bonig en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual s'ha preguntat "com és possible que una persona com Fernández Vara" realitze aquestes declaracions. "Un escolta Fernández Vara, metge forense de professió, i diu, però a aquest home se li ha anat l'olla, amb perdó, Què diu?", ha agregat.

Per açò, malgrat que ha considerat que "la pressió és important", Vara "faria bé a dir: 'M'he equivocat, demane disculpes'". "A vegades no passa res per demanar disculpes"

La líder dels 'populars' valencians ha valorat que cap president autonòmic "pot dir que ho ha fet tot perfecte", i que han pres mesures que han encertat, i en altres casos, han fallat. No obstant açò, creu que "sense cap gènere de dubtes" l'atenció s'ha centrat en la Comunitat de Madrid, que ha patit un "brutal assetjament".

En aquest sentit, respecte a la seua presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha considerat que "en general ha fet bona gestió" i que "el que no pot ser és eixe atac des del Govern central i des d'algunes comunitats com la valenciana". "Clar que Ayuso haurà fallat en coses, però Puig no ha fallat?", ha agregat.