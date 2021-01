À Punt incrementa la facturació publicitària un 30% el 2020 fins als 1.600.000 euros

La previsió inicial presentada per À Punt per al 2020 era d'1,4 milions, la qual cosa indica que, malgrat el context de crisi sanitària i econòmica, les empreses valencianes "aposten pels mitjans públics de proximitat, com ho han fet els espectadors, per les bones dades d'increment de les audiències", subratlla.

À Punt ha crescut en l'últim any més de 50 punts per sobre de la mitjana del mercat. En les dades dels primers nou mesos de l'any passat va haver-hi un decreixement del 27,2% en inversió publicitària, segons l'estudi i2p de la consultora Arce Media però, segons la cadena, aquest context de crisi no ha afectat À Punt Mèdia, que ha comptat amb el suport publicitari dels anunciants.

El director general d'À Punt, Alfred Costa, ha destacat que "À Punt Mèdia és un suport publicitari ideal en les estratègies de màrqueting de les empreses valencianes, i és d'agrair la confiança que depositen en nosaltres. Els resultats mostren l'acceptació progressiva per part de la societat valenciana i la consolidació del projecte d'À Punt. I en aquest cas, són les empreses valencianes i nacionals les que ho confirmen".

En aquest sentit, la cadena sosté que la progressiva implantació de la marca À Punt dins de la societat valenciana i nacional, amb la "identificació" de l'espectador amb els continguts de proximitat oferits per la ràdio, la televisió i la web, "ha permès que el mercat publicitari reconega el valor dels mitjans públics per a impulsar els seus productes".

"À Punt està per a donar visibilitat a l'entramat productiu de la Comunitat Valenciana i per açò establirà les polítiques comercials necessàries perquè els seus missatges arriben al públic valencià", ha manifestat Costa.