El truco para mantener el método 'curly' en invierno está en este difusor con más de 4.000 valoraciones en Amazon

Cuidar de nuestro pelo en invierno requiere un gran sacrificio, sobre todo si se apuesta por lucir una larga melena. Por mucho que en verano también debamos hacer uso del secador y aplicar productos que lo protejan del sol, es en invierno cuando más concienciados parecemos estar de su cuidado. Eso sí, durante esta época solemos recurrir a los alisados para evitar invertir mucho tiempo moldeando el cabello y para prevenir el encrespamiento que causan las bufandas y los jerséis. Pero, ¿y qué ocurre si en el buen tiempo apostaste por el método curly? Esta tendencia ,que se ha convertido en todo un fenómeno, apuesta por la hidratación del pelo para conseguir unos rizos definidos, cuidados e hidratados.

Así que, en este caso, que no cunda el pánico: que el invierno ya esté aquí no significa que tengas que tirar por la borda todos tus avances en el método. De hecho, tal y como venías haciendo hasta ahora, debes seguir apostando por herramientas que no rompan el patrón natural de rizo y que, además, lo mantengan e hidratan. Esto quiere decir que debemos alejar de nuestro cabello aquellos productos con siliconas y sulfatos y, también, el calor directo. Pero entonces, ¿cómo lo secamos para moldearlo sin tener que invertir unas cuantas horas en ello?

La solución pasa por incluir en nuestra rutina de belleza uno de los difusores favoritos por los seguidores del método: el de Bellisima que, además de secar el cabello, reduce el efecto encrespado y da forma a los rizos... ¡y en tiempo récord! Este dispositivo está a la venta por menos de 40 euros en Amazon donde, además de la etiqueta Amazon’s choice que avala su buena relación calidad-precio, cuenta con más de 4.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas. ¿Quieres descubrir por qué?

Este difusor tiene un diseño ergonómico. Amazon

Por qué elegir este difusor

Este difusor de aire caliente es capaz de secar nuestro cabello en tiempo récord sin descuidarlo, puesto que contribuye a reducir el efecto encrespado y, también a dar forma a los rizos. Para ello, está diseñado con un sistem anti frizz que combina los dedos del difusor, que ayudan a resaltar el volumen natural del cabello de forma homogénea, y, por otro, el dry care system, que emplea flujo de aire y temperaturas para secar el pelo de forma suave respetando la forma de los rizos.

Además, tiene una forma ergonómica que facilita su uso y manejo para llegar a todo nuestro cabello, incluidas las zonas más difíciles. Asimismo, incorpora dos niveles de aire para personalizar el secado, no basándose en la temperatura, sino en la largura del cabello. Para los largos, el nivel dos, y para los medios cortos, nivel 1.

