Ribó dona a entendre que no hi haurà Falles al març i que s'haurà d'esperar una situació "mes convenient"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha donat a entendre aquest dijous que no hi haurà Falles el pròxim mes de març, a causa de l'evolució de la pandèmia de la Covid-19, i ha indicat que per a celebrar aquestes festes s'haurà de "esperar una situació més convenient" que permeta dur-les a terme.