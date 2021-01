CVirus.- La Comunitat Valenciana té brots actius en 167 residències i el 63% d'ells afecta menys 10 persones

Així, ho ha detallat aquest dijous la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en roda de premsa per a fer balanç de la gestió en dependència, en la qual ha destacat que ja s'està vacunant les residències amb brot -no als usuaris afectats- i que la setmana vinent començarà a inocular-se la segona dosi en els centres en els quals a la fi de desembre es va iniciar la campanya.

D'aquesta manera, ha confiat que a la fi de febrer la situació en les residències, que ara és "molt difícil", haja "canviat sensiblement gràcies a aquesta protecció". No obstant açò, ha recalcat: "Les residències no són Fort Knox, l'únic pla de xoc és acabar amb un contagi comunitari que està descontrolat perquè si no el virus acaba entrant". Així, ha recalcat que l'aparició de contagis en els centres és causa-efecte quan estan en zones amb una incidència acumulada alta.

Així mateix, ha destacat que l'índex de mortalitat en les residències de la Comunitat Valenciana és d'un 30,45% respecte al de la població en general davant del d'altres comunitats, com Madrid o Castella i Lleó, que han superat al 50%. Oltra ha recalcat que aquestes comparatives són "un exercici macabre" perquè "cada mort és dolorosa i tots els governs volen que no hi haja", però és necessària per a realitzar una avaluació.