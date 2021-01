Anne Hathaway reconoce que odia su nombre y explica el porqué: "La única persona que me llama así es mi madre"

Anne Hathaway compartió este miércoles una inesperada confesión: no le gusta su nombre. La actriz lo reconoció durante su entrevista con Jimmy Fallon en el programa estadounidense The Tonight Show.

La artista de 38 años intervino en el espacio de la NBC a través de una videollamada y, antes de responder a las preguntas del presentador, avisó: "Llamadme Annie, todos".

Entre risas, la artista se animó a explicar el porqué. "Cuando tenía 14 años, hice un comercial y tuve que conseguir mi tarjeta del sindicato de actores. Me preguntaron cuál era mi nombre y entonces Anne parecía la elección correcta, pero no me podía imaginar que se iba a quedar para el resto de mi vida", contó.

Además, la intérprete admitió que la única persona de su entorno cercano que se refiere a ella como Anne es su madre, pero solo cuando está "realmente enfadada" con ella.

"La única persona que me llama Anne es mi madre y solo lo hace cuando está realmente enfadada conmigo, muy enfadada. Cada vez que aparezco en público y alguien llama por mi nombre tengo la sensación de que me van a gritar", zanjó ante la mirada atónita de Fallon, quien, como el resto de los espectadores, desconocía esta información tan personal sobre Hathaway.