Imanol Arias, sorprendido por su hijo en directo en 'La hora de La 1': "Nunca habíamos hecho esto"

Imanol Arias ha acudido este jueves a La hora de La 1 para hablar del estreno de la temporada 21 de Cuéntame cómo pasó que se estrena esa misma noche dando un salto hacia el presente con un Carlitos ya mayor interpretado por Carlos Hipólito.

Sin embargo, lo que el protagonista de la serie no se esperaba en su visita al magazine matutino de La 1 era que recibiría una sorpresa muy especial por parte de un compañero de profesión al que conoce muy bien: su hijo Daniel Arias.

Al cambiar de plató, Imanol se quedó asombrado al verlo entrar y darle un abrazo, de hecho, se quedó sin habla: "No me lo esperaba para nada". "No lo hemos hecho nunca esto, tampoco", añadió Daniel, quien está actualmente grabando El internado: Las cumbres, el reboot de la serie de Antena 3 que prepara Amazon Prime Video.

¡Padre e hijo! @DanielArias_v ha estado en @LaHoraTVE para sorprender a su padre Imanol Arias ❤️ Por la cara de nuestro Antonio Alcántara parece que ha surtido efecto 😋#CuéntameT21pic.twitter.com/u3CyWBglba — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) January 14, 2021

Cristina Fernández alabó la reacción del joven al llamarle para dar la sorpresa: "No puede ser más majo, más sencillo y más guapo". "Dani es muy simpático, muy activo. Es muy explosivo. Le tengo mucho cariño, es un gran tipo", halagó su padre.

"Mi padre no es de echar broncas, es de echar pullitas, sobre todo cuando suspendí inglés", confesó Daniel. "Estaba con un amigo y vino a recogerme [...] Pensé que no se había enterado y que me había librado. Pero en ese momento me dijo: 'Súbete al coche, que en inglés es Get into the car". Después, le dijo que se esforzara, sobre todo en inglés, pues podía suponer una oportunidad para actuar en Hollywood.

Esta es la primera vez que ambos se juntan en un programa de televisión, pues juntos en un plató sí estuvieron, concretamente en Cuéntame cómo pasó, cuando él hizo de monaguillo cuando era pequeño.