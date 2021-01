El 25% de estudiantes de secundaria de Ibiza no "coge el ritmo" al curso por la semipresencialidad, según la FAPA

Si se extrapolan estos datos al total de estudiantes en la Isla, la cantidad "es muy preocupante", según la FAPA. Además, a un 33 por ciento de alumnos "le está costando mucho" seguir el ritmo del curso académico y un 68 por ciento de estudiantes reconoce encontrarse solo en casa para afrontar las lecciones semipresenciales.

"No se está preparado y no hay suficientes docentes para atender a esos niños que se quedan en casa, aunque desde la Conselleria se están haciendo muchos esfuerzos para que esto funcione", ha reconocido la presidenta de la FAPA Ibiza, Pepita Costa, en declaraciones a Europa Press.

El estudio señala también que un 61 por ciento de las familias encuestadas reconoce que la semipresencialidad está afectando "de mala manera" al estado emocional de sus hijos, que se encuentran "desanimados o con angustia, tristes". Incluso, según Costa, hay jóvenes "estresados" por la cantidad de trabajo que deben realizar en casa.

"Hay que plantearse cómo hacerlo para que este alumnado no esté así. Pedimos que se ponga el acento en la atención personalizada a los alumnos y que no se les presione. Este año no será un curso normal y hay que quitar presión porque está en juego que una generación quede muy afectada", ha lamentado la presidenta.

En Ibiza, el 76 por ciento de los centros está impartiendo clases semipresenciales a los alumnos de secundaria, aunque no todos lo organizan de la misma manera. Sólo dos centros de la Isla imparten materias de manera semipresencial a alumnos de segundo de bachillerato. En este sentido, desde la FAPA han destacado que llevan tiempo luchando para que en este nivel las clases sean presenciales al 100 por 100, aunque todavía no lo han logrado.

De hecho, han exigido a Conselleria que "haga todo lo posible y más" para que los alumnos de segundo asistan a todas las clases de manera presencial puesto que se están preparando para una "prueba vital".

"Sea como sea, si hay que habilitar por las tardes o contratar más personal. No se puede permitir que este año sea un obstáculo para este alumno que tiene ganas de seguir", ha insistido Costa, recordando que se viene de un curso que no pudo completarse y los jóvenes se encuentran con un grado de exigencia que, en algunos casos, no tiene en cuenta la situación vivida el pasado año.

Costa ha reconocido también que tras el parón navideño se han retomado las clases "con una situación que no es la deseada" y en Ibiza el "precario" estado de muchas infraestructuras se ha evidenciado ahora con la llegada del frío. "Los centros son viejos y los sistemas de calefacción están obsoletos y no funcionan bien. A veces no han funcionado nunca", ha lamentado Costa, quien ha recordado que no todas las aulas cuentan con medidores de CO2.