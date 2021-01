L'alcalde de València confirma que en 2021 tampoc hi haurà Falles al març

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat aquest dijous que les pròximes festes de Falles no es podran celebrar el mes de març i que caldrà esperar a "una situació més convenient".

Preguntat per aquesta circumstància, Ribó ha assegurat que a l'Ajuntament "li importa molt que el món faller seguisca amb la seua activitat i per això el vol ajudar, perquè és imprescindible per a la continuïtat d'aquestes festes tan importants per a València i la seua àrea metropolitana".

Sobre aquest tema, ha explicat que dimarts passat es va acordar la constitució d'un fons participat al 50% per la Generalitat Valenciana, al 30% per les diputacions provincials i al 20% pels ajuntaments per a fer costat al sector de la festa.

Aquest fons, segons ha explicat a la Ser, estaria destinat, entre altres, a compensar al sector de l'hostaleria, hostalatge, agències de viatge, espectacles, artistes fallers, carrossers, flors, indumentaristes o orfebres.

Els dirigents de la Junta Central Fallera i membres de les falles de l'àrea metropolitana de València tenen previst mantindre una reunió telemàtica demà divendres a les 19.00 hores amb responsables de la Conselleria de Sanitat per a analitzar el possible escenari al qual s'enfronta la festa de les Falles.

L'alcalde es va mostrar aquest dimecres partidari, per a atallar l'escalada de contagis de Covid, d'un "confinament parcial" en el qual "les persones puguen eixir a treballar o anar al col·legi", però no hi haja alternatives com acudir a grans centres comercials o "centres on la gent es reuneix i per menjar o beure alguna cosa no s'utilitza la màscara". De fet, va cridar que els ciutadans facen un autoconfinament voluntari "al màxim de les seues possibilitats".

"Autoconfinar-se depén de cadascun, però és una crida per a dir-li a la població que tot allò que puga fer per a disminuir el nivell de relació ha de fer-ho en benefici, en primer lloc, seu; en segon lloc dels seus familiars i amics i en tercer lloc de tota la societat", ha declarat.

Aquesta crida és conseqüència, ha reflexionat Ribó, d’"unes dades molt dolentes", tant en la Comunitat Valenciana com a la ciutat de València. "És molt important que siguem conscients que tothom ha d'aportar el que li siga possible per a frenar aquesta pandèmia, que està en un moment àlgid", ha asseverat.

En aquest sentit, ha advertit que els números en la capital del Túria són "molt preocupants" i "alarmants", tant per la incidència acumulada com per la pressió hospitalària que ha fet que la Generalitat es plantege l'ús dels hospitals de campanya, i ha instat "a les autoritats a prendre les mesures necessàries que els ajuntaments no podem prendre".

Preguntat per si advoca per aplicar restriccions més dures, Ribó ha comentat que "és una decisió que ha de prendre la Generalitat", però ha afegit que, "a nivell personal", creu que el moment és propici per a "prendre més restriccions".

"No és un bon moment per a equilibrar economia i salut. Les autoritats, fins i tot a nivell internacional, consideren que pot millorar l'economia més amb una restricció dura en un moment determinat que intentar contemporitzar totes dues coses", ha argumentat.