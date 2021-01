La Xunta no prevé "de momento" desplegar hospitales de campaña, aunque Feijóo "no descarta" ninguna opción

Eso sí, tras incidir en que, por ejemplo, ya hay una presión asistencial "importante" en A Coruña, ha argumentado que, antes de proceder a activar hospitales de campaña, se optaría por hacer "una redistribución" con las UCI de hospitales "más modernos" como los de Lugo y Vigo.

Pero Feijóo, al término del Consello de la Xunta, ha apelado a la necesidad de no cerrarse a ninguna decisión puesto que hay que ver cómo evoluciona la incidencia de la covid-19. "No descartamos nada, pero de momento la Xunta no tiene previsto desplegar hospitales de campaña. Insisto, de momento", ha esgrimido.

A renglón seguido, ha agregado que se continuará "informando" al respecto en las próximas semanas de enero y febrero.

LEJOS DEL PICO EN PRESIÓN ASISTENCIAL

En su intervención, Feijóo ha remarcado que en A Coruña hay una presión asistencial "importante", aunque todavía se puede hacer frente a la misma. Pero también ha incidido en que, en el conjunto de la Comunidad, todavía se está lejos de las cifras del pico de la pandemia tanto en hospitalizados en planta como en UCI.

"En el pico de la pandemia en UCI fueron 178 pacientes y ahora tenemos 82; y hospitalizados llegó a haber 946 y ahora tenemos también la mitad", ha ejemplificado, antes de insistir en que en A Coruña "siempre se dan las mayores dificultades" y está Expocoruña -una de las ubicaciones, junto con el Multiusos do Sar en Santiago, que se había previsto en la primera ola para tal fin- "preinstalada" por si "fuese necesario".

En todo caso, ha subrayado que, por el momento, no ve preciso desplegar estos hospitales de campaña.