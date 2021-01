Vox exige al Gobierno de Aragón que garantice el derecho a una información veraz sobre la vacuna

Asimismo, Vox ha pedido que el Ejecutivo se coordine con los colegios profesionales para asegurar una comunicación bidireccional que ayude a proporcionar información a los profesionales sanitarios y facilite la comunicación de cualquier incidencia durante la campaña de vacunación.

Además, este partido ha reclamado que no se elaboren listas de personas no vacunadas sin su consentimiento y que no se tomen medidas coercitivas.

También, que durante el proceso de vacunación se garantice la movilización de todos los recursos disponibles, con la participación del ejército, así como de aquellas empresas públicas o privadas del sector.

En su iniciativa, Vox ha recomendado habilitar recintos públicos o privados, así como la red de farmacias para llevar a cabo una vacunación masiva y que el sistema sanitario pueda operar las 24 horas del día siete días a la semana.

Otra propuesta es realizar la vacunación a domicilio de aquellos grupos de riesgo cuando así se aconseje y crear un registro de cita previa on-line para la vacunación de la población general.

Finalmente, Vox ha pedido que se asegure la transparencia de todo el proceso de la vacunación, actualizando datos de vacunados, stock, medios humanos y recursos técnicos utilizados, así como de posibles incidencias y alertas sanitarias que pudiesen surgir, semanalmente.

"En estas primeras semanas ha quedado patente la falta de coordinación entre todos los eslabones que conforman la cadena de la vacunación, que puede condicionar el éxito o fracaso de este importante reto sanitario", han manifestado.

A estas alturas, "como si no hubiera habido tiempo para planificar la campaña, hay retrasos en la entrega de las partidas y en la administración de la vacuna, y los profesionales sanitarios carecen de información, más allá de la facilitada por los prospectos de las vacunas que proporciona el fabricante", han criticado.

"Las vacunas son un medio para salvar vidas, pero además, el éxito de la propia campaña de vacunación de algo más de 30 millones de españoles supone en sí misma un fin: La adquisición de la inmunidad de grupo o de rebaño", han expresado.

Vox ha recordado que "sin esta inmunidad no se podrán levantar muchas restricciones que están condicionando nuestra economía y los derechos y libertades que se han visto cercenados", por lo que "se hace necesario volcar todos los recursos disponibles para facilitar esa campaña de vacunación y conseguir tal fin".