Caixaforum acoge el nuevo ciclo de proyecciones 'Sala C: cine, creación y arte contemporáneo'

La primera sesión, 'Jaar, el lamento de las imágenes', de la directora Paula Rodríguez, tendrá lugar este viernes, a las 19.00 horas -el horario es el mismo para todas las convocatorias-. Se trata de un documental que muestra la obra del artista chileno Alfredo Jaar que aborda problemas en diferentes lugares del mundo.

El 12 de febrero continúa el ciclo con 'Mauricio Cattelan: Be right back', de Maura Axelrod, donde se dará a conocer la trayectoria de este artista destruye los iconos actuales existentes. El viernes 12 de marzo, se proyectará 'Shooting The Mafia', de Kim Longinotto, una exploración fotográfica sobre la cruda realidad de la vida y la muerte bajo la opresión ejercida por la mafia Corleonesi.

El 9 de abril, el documental 'Leonora Carrington, The lost surrealist', de Teresa Griffiths, enseñará la obra y la vida de la aristócrata británica que vivió y trabajó junto a Max Ernst, André Breton y Pablo Picasso, en París.

El ciclo se cerrará el 14 de mayo con el largometraje de Cheryl Haines 'Ai Weiwei: Yours truly', donde la directora explora los inicios del artista chino, sus problemas con las autoridades y el impacto que pueden tener unas simples postales para concienciar a la población.

ENCUENTROS CON ARTISTAS

Asimismo, el consolidado ciclo 'Encuentros con...' completará la nueva programación del centro cultural, un formato que incluye conversaciones íntimas, en un ambiente informal, que permiten al público conocer de cerca a los creadores más destacados del panorama artístico actual y sus trayectorias profesionales.

En este marco, CaixaForum Zaragoza recibirá el próximo viernes, 22 de enero, a la artista y productora andaluza Le Parody, que explicará cómo trabaja en las grietas entre vanguardia y tradición, conectando electrónica y melodías populares a través de sampleo, paisaje sonoro y 'beats' de baile.

El 19 de febrero, los visitantes del centro cultural tendrán la oportunidad de ver de cerca el trabajo de Sr. García, un maestro del collage que, en la actualidad, trabaja como ilustrador editorial para diferentes publicaciones como 'Corriere della Sera', 'El País', 'Panenka', 'Vogue' o 'Wired'.

El ciclo continuará el viernes 19 de marzo, de la mano de Javier Royo, ilustrador zaragozano que consigue transformar la aparente sencillez de unas ilustraciones que con solo algunos trazos y altas dosis de humor desgranan reflexiones profundas, en clave de su éxito profesional.

La siguiente cita será el 16 de abril con Álex Rodrigo, joven director de la serie 'La casa de papel', quien explicará cuál ha sido su trayectoria desde sus inicios en 2011, y su trabajo cómo realizador de las ficciones televisivas 'Vis a Vis', 'El Embarcadero', 'El último Show' o 'Veneno'.

El ciclo terminará el 21 de mayo de la mano de Julián Mayorga, músico que recoge elementos de la canción popular, la electrónica, el folclore colombiano y la psicodelia, en un show enérgico y excéntricas visuales animadas.