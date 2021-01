Juventudes Socialistas critica "recorte" de Junta a subvenciones a ayuntamientos en políticas de juventud

"Cuando la juventud es de los sectores de población más afectados por la crisis del COVID-19 y solo el 29 por ciento tienen un empleo en Andalucía, se ha congelado el presupuesto del IAJ y se han recortado las subvenciones a los ayuntamientos y a las asociaciones juveniles", ha advertido.

Asimismo, ha lamentado que "con la pandemia, los jóvenes han cambiado sus rutinas de ocio y de acceso a la formación, al aprendizaje o a la cultura, experimentando dificultades en casos como la realización de prácticas en empresas, están pasando por una mala situación".

También ha calificado de "despropósito la falta de responsabilidad que está teniendo la Junta para gestionar las políticas de juventud y la falta de compromiso con las opiniones del Consejo Andaluz de la Juventud".

"No solo estamos en contra de estos recortes, sino que queremos que el IAJ sea el que realmente luche por las políticas para jóvenes, porque hasta el día de hoy no lo están haciendo. No podemos permitir que el coste social de la crisis del COVID-19 vaya otra vez dirigido a los proyectos profesionales y personales de la juventud andaluza ni que este gobierno de derechas no mueva un dedo para paliar esta situación", ha dicho.

En este punto, ha recordado al presidente de la Junta que "cada euro invertido en juventud es un euro invertido en futuro, deje de mirar para otro lado y ponga soluciones a este problema en lo alto de la mesa".

Por su parte, el secretario general de JSA Andalucía, Alejandro Moyano, ha advertido del "ataque directo a la juventud andaluza cuando la Junta de Andalucía utiliza el IAJ como un mercadeo de enchufes y tejemanejes en vez de ser una herramienta de apoyo".

"Es el momento de decirle a Moreno y a su vicepresidente que estamos hartos, ellos mismo han escenificado una guerra fratricida en la que nueve de once de cargos del IAJ han sido defenestrados por no ser de la corriente política u orgánica del partido de Juan Marín, hay una guerra entre ellos existiendo reproches como que había jóvenes trabajando en este organismo solamente por ser familiares de otros cargos o que no tenían experiencia, eso han sido denuncias propias desde Ciudadanos Andalucía", ha lamentado.

"Es un motivo más para decirle a Ciudadanos Andalucía que están llevando una deriva preocupante. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto y presentaremos en todos los ayuntamientos y en las diputaciones de la Comunidad Autónoma donde le decimos a Moreno y a Marín y a sus socios de la extrema derecha, Vox, que los jóvenes necesitamos apoyo real, eso solo se consigue con apoyo económico y con políticas activas en materia de juventud", ha señalado.