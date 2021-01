Rechazada la petición del BNG para que Feijóo comparezca en un pleno extraordinario por el arranque del periodo hábil

La solicitud ha sido defendida en la Diputación Permanente -órgano rector de la Cámara en los periodos no hábiles- por el diputado Nacionalista Manuel Lourenzo, quien ha considerado necesario que la Cámara funcione en un contexto de "grave situación sanitaria" provocada por la tercera ola de la covid-19.

En este sentido, el parlamentario nacionalista ha recordado que el primer pleno del año aún tendrá lugar el día 26 de enero, por lo que ha urgido que el presidente de la Xunta acuda ya al Pazo do Hórreo para informar a los gallegos de la situación, de las medidas y del plan de vacunación.

Lourenzo ha subrayado que esta comparecencia debe darse en el Parlamento de Galicia, como sede de la soberanía del pueblo, y no solo limitarse a las intervenciones que el presidente autonómico ofrece ante los medios de comunicación.

"Nadie entiende que todos estos debates se puedan realizar en otros lugares distintos al Parlamento y que Feijóo no sea capaz de dar explicaciones en lo sanitario y económico, porque estamos en una situación preocupante", ha manifestado el diputado del Bloque, que ha reivindicado un "parlamento activo, implicado" y en el que haya capacidad para "llegar a acuerdos".

APOYO DEL PSDEG

La petición ha contado con el apoyo del Partido Socialista de Galicia, cuyo portavoz parlamentario y secretario xeral, Gonzalo Caballero, ha asegurado que "nadie va a entender" que el presidente que dice que hay que hacer "un esfuerzo titánico" no acuda a explicar en sede parlamentaria la situación.

"No hay un solo gallego que pueda entender que el presidente, ante la tercera ola, no acuda de forma inmediata al Parlamento", ha indicado el socialista, que ha emplazado a los diputados del PP a no "dilatar más" esta comparecencia para que pueda tener lugar ya al "inicio del periodo de sesiones".

Y es que Gonzalo Caballero ha criticado que cuando "las cosas van bien" Feijóo "rápidamente" se cuelgue "las medallas" mientras que "cuando van mal" la responsabilidad es "del Gobierno de Madrid" y de la ciudadanía. "Pónganse a colaborar y trabajemos juntos para sacar adelante la situación", ha manifestado en referencia a la bancada popular.

CONVOCATORIA "MATERIALMENTE IMPOSIBLE"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha sostenido que "cualquiera que conozca" el reglamento de la Cámara sabe que es "materialmente imposible" celebrar el pleno extraordinario que demanda el BNG puesto que la Diputación Permanente -órgano rector durante los periodos en los que el Parlamento no esté reunido- no lo puede convocar durante el periodo hábil.

Por ello, ha considerado que la petición del Bloque de celebrar este debate no busca materializar una "convocatoria imposible" sino "hablar de otras cosas".

Además, ha afeado que la portavoz del BNG, Ana Pontón, no acudiese al debate que su propia formación solicitó mientras sí compareció ante los medios de comunicación en el propio Pazo do Hórreo para "aventurar el colapso del sistema sanitario".

"Cuando se pide respeto hay que pedirlo por todas las partes", ha afirmado Pedro Puy, que ha señalado que este mismo viernes, en el que será el primer día del periodo de sesiones", la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, acudirá a la Comisión de Sandiade a informar del plan de vacunación.

Todo ello en una intervención en la que también ha criticado errores del BNG en la tramitación de la solicitud que este jueves se ha sometido a debate y en la que ha criticado que se "deslice" que el Parlamento no está activo.

Al respecto, ha dejado claro que el Parlamento "no está de vacaciones". Así, ha relatado varias de las reuniones y actividades realizadas por los grupos desde la celebración del último pleno, que terminó el pasado 23 de diciembre.

Por último, aunque el diputado del BNG se ha ofrecido a retirar la votación del debate si el PP aceptaba reunirse la próxima semana para abordar esta comparecencia de Feijóo en un pleno extraordinario, los populares se han remitido a la reunión de la junta de portavoces en la que se marcará el orden del día de la sesión que arranca el 26 de enero.