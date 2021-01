Espadas aboga por un proyecto colectivo para PSOE, "no personalista": "Como militante, me voy a implicar"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha insistido este jueves en que no va a especular con posibles nombres para el futuro PSOE andaluz y ha dejado claro que "no hay que generar un proceso en el que se hable de proyectos personalistas, sino que hay que abordar un proyecto colectivo, que sea ilusionante, novedoso y donde se reflexione sobre lo que necesitan los andaluces, quienes lo que no necesitan es más extrema derecha hipotecando su futuro".