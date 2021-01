La CIA desclasifica toda su información sobre OVNIS y ya pueden descargarse desde la web de 'The Black Vault'

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos ha desclasificado más de 12 millones de páginas web con todo tipo de investigaciones desde 2017 sobre fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y percepciones extrasensoriales, que ahora podrán descargarse desde cualquier dispositivo, informa The New York Post.

A través de la Ley de Libertad de Información, miles de documentos de la CIA sobre objetos voladores no identificados (OVNI), o fenómenos aéreos no identificados (UAP), como los llama el Gobierno estadounidense, ahora son accesibles mediante su descarga en el portal online de la orgacización 'The Black Vault'. Una asociación que lleva trabajando 25 años para publicar tales archivos.

John Greenewald Jr, fundador de The Black Vault, ha insistido durante años para que la agencia revelara sus secretos y le permitiese acceder a sus documentos, y por fin lo han conseguido.

La publicación se produce meses después de que Donald Trump promulgase el proyecto de ley de financiación gubernamental en uno de sus últimos actos como presidente. Una normativa en la que existe una cláusula que garantiza que los servicios de inteligencia informarán al Congreso de todo lo que supiesen sobre objetos voladores no identificados dentro de los 180 días posteriores a su investigación. Además de pedírsele a los investigadores que identificaran lasposibles ‘amenazas aeroespaciales’ o similares, determinando si esa actividad podría estar relacionada con ‘uno o más adversarios extranjeros’.

Así, la agencia se ha visto obligada a hacer pública esta información, afirmando haber proporcionado toda la información recopilada sobre estos seres extraterrestres. Ahora bien, aseguran que no hay forma de saber si es cierta.