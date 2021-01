Consultorio de Psicología: "Tengo miedo inmenso a los espacios abiertos, esto me limita y mi novia empieza a cansarse"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

No puede dormir con el novio

PREGUNTA Tengo 16 años y mi madre no me deja dormir con mi novio, no me da razones, llevo 1 año y 6 meses con él, la relación es formal, no puede ser miedo a embarazo si me estoy cuidando con anticonceptivos y ella lo sabe.

Mi mamá le tiene mucho aprecio a él, por eso no encuentro motivo para que no me deje pasar una noche con él.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sin conocer los condicionantes y la situación de la familia, no es posible saber las razones que pueda tener tu madre; aunque, probablemente, considere que eres demasiado joven para quedarte a dormir con tu novio.

En cualquier caso, quizás a tu madre le cueste exponerte crudamente las razones que le llevan a esta decisión, pero puedes intentar tener una comunicación más fluida con ella, hablando de temas que a tu madre le preocupen; por ejemplo, en relación a ti y tu futuro; a cómo puede pensar que una relación temprana te aleje de los estudios, te provoque dependencia de tu novio, no te permita vivir otras facetas de tu adolescencia, te condicione y te limite en tus relaciones con otras personas…

En definitiva, con paciencia y con sensibilidad es posible que tu madre termine diciéndote dónde radican sus miedos y sus preocupaciones. Mientras tanto, recuerda que ella es la adulta y tiene derecho a poner las normas y los límites que cree que te beneficiarán ahora y de cara a tu futuro.

Arrepentirse de un desliz

PREGUNTA Tengo una relación con mi pareja de al menos 1 año y 10 meses, el problema está en que siento que le fallé pero a la vez no. Resulta que cuento mi tiempo de relación desde el momento que me envió un mensaje y no desde el momento en que lo conocí.

Estuve con alguien antes de conocerlo personalmente en el momento que hablábamos, siento que lo traicioné porque tuve un roce con esa persona, que luego me amenazo con contrlárselo a él porque le rechacé después de que conocí a mi actual pareja.

Me comprometí con la persona que amo y ni con el pensamiento le he sido infiel, pero quiero saber si sería sano contárselo. Tengo miedo de que algún día, borracha, pudiera decírselo o que la persona que me amenaza se lo cuente.

No quiero perder a mi pareja, estoy tan arrepientida de el desliz que tuve antes de conocerlo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tú no has sido infiel por haber estado con alguien antes de haber empezado la relación con tu pareja. Es importante que no te dejes manipular y tengas confianza en ti misma.1

Si crees que te sentirás mejor contándole a tu novio la relación, hazlo; pero valora antes cómo es él, pues hay personas que responden de forma inmadura ante estas revelaciones.

Por otra parte, conviene que tengas claro que tu vida es tuya, que tú has actuado con la máxima honestidad y que si alguien se cree con derecho a enfadarse por una relación anterior, esa persona no está siendo justa ni generosa contigo.

En definitiva, trabaja tu propia autoestima, tu confianza en ti, para que tu seguridad dependa de ti y no de lo que puedan opinar los demás.

Solo me quiere para sexo

PREGUNTA Hace 2 años que vivo con mi novio (hace 5 que empezamos a sair) pero en estos últimos tiempos siento que él solo le interesa tener relaciones sexuales conmigo, ya que no hacemos casi nada juntos.

Siempre hacíamos cosas con su hermano, todos los planes lo incluían a él siempre, salir a tomar algo, salir de compras, salir a comer... siempre era todo con el hermano. (Aclaro que vivimos en su casa, donde están también el hermano, padre y tío).

Cuando me pide de tener relaciones sexuales, que es todos los días a cualquier hora sin importar cómo yo me sienta, si yo le digo que no tengo ganas o que no quiero pone una cara terrible de enojo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Las conductas que manifiesta tu novio nos indican que probablemente estamos ante una persona inmadura, egoísta y con poco control de sus emociones.

Tú no estás a su servicio. Tu misión en la vida no es satisfacer sus necesidades o deseos sexuales. Tú tienes criterio propio y él actúa como si fueras una pertenencia suya, que debe hacer lo que él (o su hermano) desean.

Sus enojos corroboran su inmadurez; es como un niño pequeño que se coge rabietas y que espera que le den lo que quiere con esa actitud. En definitiva, intenta trabajar tu equilibrio emocional, tu seguridad y tu autoestima.

Pon límites y líneas rojas en tu relación y no dejes que te manipulen, ni abusen de tus buenas intenciones. A nivel profesional, cuanto más independiente seas de los proyectos familiares, mucho mejor; pues de lo contrario, parece que estás en clara desventaja.

Amar no es abusar, ni utilizar, ni extorsionar. En el libro 'Amar sin sufrir' detallo lo que podemos esperar de una relación afectiva y lo que debemos cortar.

Abrazada toda la noche

PREGUNTA Necesito ayuda, quiero quedarme a dormir con mi novio. Ya me he quedado otras veces en su casa a dormir, con el permiso de mi mamá dos veces, pero con mentiras más de 10 veces. Pero esta vez quiero serle sincera a mi mamá pero ella ya no quiere que me queda a dormir con él ya que su novio no lo ve bien. Ni siquiera quiero tener relaciones sexuales, simplemente quiero estar abrazada toda la noche.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es posible que tu madre piense que eres joven para determinadas experiencias. En cualquier caso, conviene que no te obsesiones. Una relación afectiva es mucho más que dormir juntos.

Quizás sea el momento de conocerse en profundidad, de salir con más amistades, de compartir experiencias, inquietudes, proyectos…

Es mucho lo que se puede hacer y disfrutar en el día a día. Por otra parte, a determinadas edades, no es fácil dormir y solo dormir sin tener relaciones sexuales; quizás para ti sea muy agradable, pero es posible que a tu novio le cueste más.

En definitiva, las relaciones afectivas son mucho más que dormir juntos.

Quiere viajar y yo no

PREGUNTA Tengo 36 años y tengo un miedo inmenso a los espacios abiertos y grandes. Esto me limita mucho y mi novia está empezando a cansarse. Ella es más joven, tiene 24 años y quiere salir mucho y viajar y yo, al contrario, no quiero apenas salir ni moverme.

Antes no me pasaba, sufro esto desde hace dos años y no sé cómo ponerle remedio, necesito su consejo, por favor.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Parece que tienes agorafobia. Eso hace que se disparen tu ansiedad y tus miedos en determinadas situaciones.

Si ya llevas dos años con esta situación, lo habitual es que esos miedos cada vez se extiendan y se generalicen más, hasta el extremo de condicionar tu día a día.

Necesitas ayuda profesional. Los psicólogos constantemente atendemos casos de fobias como el tuyo, con mucho éxito.

Una vez evaluado el caso, diseñamos un tratamiento a medida donde entrenamos a la persona en aquellos recursos que necesita poner en práctica, para superar esos niveles de ansiedad, incluso de pánico, que tanto pueden condicionar.

No esperes más tiempo. Recuerda que en tu caso, el tiempo no sólo no te ayuda, sino que actúa en tu contra, cada vez esos miedos se generalizan más.