El cruel ataque de Toni Genil a Paco Porras en su peor momento: "Se lo ha buscado él, tiene un futuro muy oscuro"

Paco Porras, el televisivo rostro amigo de Yurena, Leonardo Dantés o Toni Genil, entre otros, está pasando por una difícil situación personal y económica al estar en la miseria y desaparecido.

"Ha pasado de vivir a todo tren a vivir en la absoluta indigencia", relató Kiko Hernández en Sálvame el pasado martes, anunciando que nadie sabe dónde está.

Un amigo, Miguel Ernesto, que le acogió en su casa al comprobar su precaria situación, ha asegurado al programa que hace unos días que no pasa por casa, por lo que no saben su paradero. Además, ha llegado a decir que el futurólogo recorre las iglesias pidiendo ayudas porque "no tiene dónde caerse muerto" y sus amigos "temen por su vida".

Ahora, otro de sus amigos habla también de Paco Porras, y no precisamente para bien. Se trata de Toni Genil, que ha emitido un severo y cruel ataque hacia el que fue su compañero de batallas (televisivas) allá por los 90 y principios del 2000.

"Pues no me extraña, porque el año pasado hasta se fue a un albergue de la Casa Campos. Es lo que se ha buscado él", ha manifestado el artista en Europa Press, asegurando que no se sorprende de la situación que atraviesa Porras.

Además, asegura que Paco tenía "el bolsillo roto". "El problema es suyo, yo no puedo hacer nada por él más de lo que ya he hecho", contando un episodio de un "follón a las 4 de la mañana" en su casa, motivo por el que no le acogió. "Me ha hecho mucho daño y ahora se lo está haciendo a él".

"Paco Porras no se ha preocupado por tener nada. ¡Si perdió un piso en Ópera que ahora costará 3 millones de euros! El futuro lo tiene muy oscuro, pero no de ahora, sino de siempre", se despacha.

"Es como hermano para mí, pero es un garbanzo negro de esa familia que formábamos. Te la pega en cuanto menos te das cuenta", critica.

Eso sí, no se va sin no decir antes que "el caso es que Paco es muy bueno".