El PP pide a Hila medidas de "apoyo y supervivencia" para los negocios de Palma

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha reclamado este jueves al equipo de gobierno del alcalde, José Hila,medidas de "apoyo y supervivencia" a los negocios que resisten a la actual situación de crisis económica y sanitaria y que cambie su actitud de "rechazo" a las medidas de relajación fiscal planteadas por el PP en Cort porque en la actual situación de cierre e inactividad "no pueden seguir pagando unas basuras que no generan ni un agua que no consumen".