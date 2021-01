Tamara Falcó, jueza en 'El Desafío': "He sido dura, como jurado a mí me ha entrenado Jordi Cruz"

La diseñadora y marquesa de Griñón Tamara Falcó ha pasado de ser una de las concursantes estrellas de MasterChef Celebrity a miembro del jurado en El Desafío, el nuevo concurso con famosos que estrena Antena 3 este viernes.

Y aunque al principio le propusieron concursar, decidió rechazarlo. "No me voy a hacer todos los talents", decía ella con humor durante la presentación del formato.

"Jorge Salvador me intentó fichar como concursante y me alegré de decir que no, porque a los concursantes les hemos hecho cada puñeta...", avanzaba sobre el concurso la celebrity, hija de Isabel Preysler.

Pero Tamara Falcó quería estar en El Desafío, así que ella misma se postuló como miembro del jurado, algo que a los responsables les pareció bien y finalmente esa ha sido su labor: comentar y puntuar las pruebas de los concursantes: La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, el ganador de MasterChef Jorge Brazález, la actriz Kira Miró, el cantante David Bustamante, la medallista olímpica Gemma Mengual, el actor Jorge Sanz, la campeona de salto Ana Peleteiro y el actor y cantante Pablo Puyol.

Falcó ha visto como semana a semana esos concursantes "se iban picando entre ellos y se iban creciendo a cada programa", poniendo toda la carne en el asador e incluso enfadándose por las decisiones del jurado, aunque "con Tamara nunca se enfadaban", se quejaba Juan del Val, otro de los jueces, junto a Santiago Segura.

El haber sido concursante ha hecho que Tamara Falcó se pusiera en la piel de los que se esfuerzan y después son juzgados, pero no la ablandó. "He sido dura, pero el formato lo exigía", explicaba, porque ella "intentaba ser justa".

Y es que "como jurado a mí me ha entrenado Jordi Cruz", decía, el juez más severo y serio de MasterChef.