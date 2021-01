Moreno pide a los andaluces que se autoconfinen y que no hagan reuniones de amigos y familiares en las casas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante el avance "explosivo" de la tercera ola de la pandemia del coronavirus en la comunidad y ha pedido a los andaluces "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e intentar "no multiplicar reuniones sociales no necesarias" ni trasladar a los hogares los encuentros con amigos o familiares no convivientes.

Moreno ha lanzado este mensaje en la localidad sevillana de Mairena del Alcor durante su intervención en la inauguración del Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Los Alcores en vísperas de la reunión del comité de expertos que acordará el endurecimiento de las restricciones en Andalucía ante la evolución de la tercera ola de la pandemia, que ha adelantado que será la "más dura, difícil y compleja de las vividas hasta ahora".

Ante este escenario, el jefe del Ejecutivo andaluz se ha dirigido directamente a la ciudadanía para pedirle "responsabilidad y cabeza en cada uno de nuestros comportamientos", para lo que ha sugerido "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e "intentar no multiplicar reuniones sociales no necesarias".

En este sentido, Moreno ha alertado sobre la necesidad de no convertir las casas en "minirestaurantes" donde reunirse con amigos o familiares no convivientes y ha advertido de que ni la Junta ni ninguna administración puede "estar en las casas ni en fiestas clandestinas".

En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente, Juan Marín, que ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía sea consciente de que "el virus mata" y, por tanto, "no hace falta que nadie nos confine, podemos autoconfinarnos" y no salir de casa más allá de lo necesario, teniendo en cuenta la evolución "explosiva" de los contagios. "Todos deberíamos tener conciencia de la gravedad del momento. En ocho días la expansión explosiva del virus ha sorprendido", ha subrayado el vicepresidente, que ha señalado que países como Alemania, Francia o Portugal han decreto confinamientos absoluto de más de un mes.

Nuevas restricciones

Ante la reunión del viernes por la tarde del comité de expertos que asesora a la Junta, Moreno no ha avanzado en que consistirán las nuevas restricciones, porque primero hay que escuchar las opiniones de los expertos, y ha querido pedir confianza a los ciudadanos en el Gobierno andaluz, que intenta "velar por todos los medios posibles por evitar la propagación de la pandemia" y que, al mismo tiempo, se "tomen muy en serio" esta tercera ola, porque todo parece indicar que va a "ser muy dura, muy compleja y que nos va a generar a todos muchas inquietudes y sufrimiento".

Esto sólo se podrá evitar, según ha agregado, con las medidas que se adopten desde el Gobierno andaluz, pero sobre todo, desde el comportamiento individual y colectivo.

Ha indicado que la Junnta va a ir "cerrando el grifo poco a poco", pero que de nada va a servir que se vaya cerrando si al final los ciudadanos lo complementan esa acción en el ámbito individual, ya que la administración no puede estar en cada casa ni saber si se celebran fiestas clandestinas.

El presidente ha explicado que a partir de ahora, cada semana se van a ir revisando las medidas, dado que el ritmo de contagios en esta tercera ola está siendo más acelerado, debido a la presencia también de la cepa británica.

Reproches al Gobierno

Moreno ha criticado que el Gobierno central no permita más flexibilidad a las comunidades autónomas en relación con el toque de queda, que ahora está estipulado en Andalucía entre las 22.00 y las 6.00 horas, si bien la Junta lo quiere adelantar a las 21.00 horas.

El popular ha insistido en que no entiende la posición del Gobierno, sobre todo, cuando con un mero trámite en Conferencia sectorial, el Gobierno autorizó a las comunidades a posponer hasta las 1.30 horas el inicio del toque de queda durante la pasada Nochebuena y Fin de Año. "¿Por qué no se permite ahora restringir, cuando hay una necesidad clara?", ha preguntado Moreno.

Asimismo, ha querido dejar claro que él no tiene ningún ánimo "de confrontación" con el Gobierno central porque es algo "inútil y estéril" cuando existe una pamdemia, pero es necesario que el Ejecutivo nacional explique si tiene algún plan de estado ante esta tercera ola de la pandemia más virulenta, como sí tienen países como Portugal, Francia o Alemania. Y si el Ejecutivo nacional "no quiere tomar decisiones", según ha añadido Moreno, que se dejen a las comunidades "todas las facultades para adoptar las decisiones que consideren oportunas en función de la incidencia de la pandemia".