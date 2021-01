El PSOE afirma que "por primera vez, el Gobierno de La Rioja va a poner en práctica el artículo 46"

Un hecho que confirma "el absoluto y total varapalo a la actitud del PP" en lo que fue una maniobra de última hora "para intentar justificar su inacción durante 20 años".

Una medida "nefasta que no defendía los intereses de los riojanos y complicaba el diálogo sincero que debe haber siempre, gobierne quien gobierne, con el Gobierno de España", como también reconoce ahora el propio ex presidente del PP y del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, quien ha asegurado que la medida no era la más acertada para los intereses de los riojanos. "No se lo decimos solo nosotros, sino que se lo dicen también desde dentro de su propio partido", ha apostillado.

Por otro lado, el secretario general socialista ha aclarado que "la sentencia en ningún caso minusvalora la potencia que tiene el artículo 46, sino que simple y desgraciadamente por la inacción de los Gobiernos del PP nunca se ha puesto en marcha porque así lo decidieron durante veinte años". En este sentido, "estuvieron engañando durante veinte años a los riojanos, incluyendo cada año en los presupuestos de La Rioja entre 16 y 18 millones de ingresos por compensación del efecto frontera de los que nunca vimos un euro; solo les servía para inflar los ingresos y falsear los presupuestos", ha reiterado.

Por otro lado, tal y como siempre ha defendido y explicado el PSOE, "el artículo 46 tiene una efectividad que depende directamente de un diálogo franco y sincero con el Gobierno de la Nación; se negocia, se llega a acuerdos y se plasman en una Comisión mixta", ha explicado.

ESTUDIO JURÍDICO

Una vez con la sentencia en la mano, "pasamos a otro estadio, en el que, como anunció la portavoz del Gobierno, se está trabajando en un estudio jurídico económico para valorar el impacto de medidas de territorios vecinos pudieran tener en la Hacienda riojana, que es lo que debió hacer el PP estos 20 años para ponerse a hablar y negociar con seriedad con el Gobierno de la Nación", ha expuesto.

De modo que, "por primera vez, el Gobierno de La Rioja presidido por Concha Andreu va a practicar lo que dice el artículo 46, trabajarlo, plantear un estudio, hacer una valoración económica del impacto y a partir de ahí negociar con el Gobierno de la Nación para alcanzar un acuerdo que nos compense de los efectos que medidas fiscales de los territorios vecinos pudieran tener".

Para concluir, Ocón ha reconocido que "tiene que ser muy difícil para el señor Ceniceros y el señor Domínguez seguir ahora defendiendo su postura después del enorme varapalo por la chapuza que perpetraron a escasos meses de su salida", pero les ha instado a que "si desde el PP quieren hacer algo en defensa de los intereses de los riojanos, lo que tienen es que trabajar dentro de su partido para impedir el auténtico agujero fiscal de España, que no es otro que la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que practica de manera desleal por su situación privilegiada de capitalidad del Estado con La Rioja y el resto de comunidades".